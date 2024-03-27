ОСВВ и нападения на людей. Как в Белгородской области борются с бездомными собаками

А в Белгородском районе местная жительница нашла мёртвых псов. Трупы животных лежали в овраге, а их задние лапы были перетянуты проволокой. Вскоре нашлась хозяйка одной из убитых собак. Она рассказала, что её питомец всегда был мирным и никогда ни на кого не нападал. ЧП также занялись правоохранители.