ОСВВ и нападения на людей. Как в Белгородской области борются с бездомными собаками

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Последние несколько месяцев всё чаще в Белгородской области происходят ЧП с бездомными животными. К примеру, не так давно в областном центре неизвестные попытались избавиться от бесхозного пса по кличке Тоша, который долгое время скитался по улице. На горле животного волонтёры нашли глубокую резаную рану. Сейчас собаке ничего не угрожает. Правоохранители начали проверку.
А в Белгородском районе местная жительница нашла мёртвых псов. Трупы животных лежали в овраге, а их задние лапы были перетянуты проволокой. Вскоре нашлась хозяйка одной из убитых собак. Она рассказала, что её питомец всегда был мирным и никогда ни на кого не нападал. ЧП также занялись правоохранители.
Спустя некоторое время белгородцы сообщили о том, что на улицах якобы рассыпают яд для животных. По словам людей, на дачах в Никольском сельском поселении стало больше мёртвых птиц и собак.
Это что за метод борьбы с бездомными животными? Срочно принимайте меры! Теперь и дети могут соприкоснуться с ядом, и взрослые! На Есенина такая же история. Что происходит?
белгородка
Обращение прокомментировала глава муниципалитета Анна Куташова. Она сообщила, что передаст информацию правоохранителям, а в населённый пункт отправит специалистов и членов совета безопасности.
Тревогу из-за возможного яда на улицах били и жители Белгорода. Горожанка заметила на улице Есенина красный снег. По её словам, это было похоже на рассыпанную отраву.
На массовую травлю собак пожаловались дачники из садового товарищества «Нива» в Яковлевском горокруге.
На дачах массово травят собак. Сейчас позвонила дачница, плачет: собаки падают, у них конвульсии, пена изо рта
Ирина
Глава муниципалитета Олег Медведев сообщил, что жалобу на жестокое обращение с животными направят в правоохранительные органы. Полицейские проведут проверку.
О массовом истреблении бездомных животных сообщили и жители Строителя. По словам одной из жительниц, за две недели неизвестные отравили уже более 25 щенков и собак.
Какие-то маньяки передвигаются по городу и дачным массивам, разбрасывая отраву. Собаки умирают в муках на глазах местных жителей, в том числе пожилых, принося им душевные страдания и ухудшение состояния здоровья. Разбросанный яд по парку Маршалково является угрозой не только животным, но также детям и экосистеме урочища.
белгородка
Женщина также рассказала, что некоторые жители разжигают ненависть к бездомным животным в социальных сетях. Например, некоторые предлагают умертвить животных дротиками с ядом или «сжечь в поле, яме».
С другой стороны, в регионе участились случаи нападения бродячих собак на людей. К примеру, как рассказала депутат Екатерина Долгова, от жителей Разумного поступают жалобы на агрессивных животных, которые нападают людей.
Стоит отметить, что жалуются белгородцы и главе региона. Только с 26 февраля по 3 марта от жителей области поступило 66 обращений, которые связаны с безнадзорными животными. Больше всего их было от проживающих в Белгородском районе, Белгороде, Шебекинском и Старооскольском горокругах.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко, соглашения с муниципалитетами заключены, средства выделены. Чиновник добавил, что муниципалитеты должны «проторговаться» и заключить контракты на отлов, стерилизацию и выпуск животных.
Чтобы подробнее разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство. Из ответа следует, что за декабрь 2023 года всего было зарегистрировано 60 случаев нападения безнадзорных животных на людей. Это произошло:
В текущем году число нападений составило четыре. Три произошло в Губкинском горокруге и одно — в Белгородском районе.
Чтобы выяснить, почему, несмотря на отлов, белгородцы жалуются на нападения собак, и работает ли программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), журналисты Бел.Ру пообщались с директором приюта «Лучик надежды» Натальей Пчёлкиной. Она отметила, что на территории Белгородской области программа ОСВВ не будет работать эффективно до тех пор, пока не введут ответственность людей за своих домашних питомцев.
Большая часть собак на улице, это помёты от домашних сук, хозяева которых решили подарить им счастье материнства. А как только щенки вырастают и не пристраиваются, прямиком отправляются на улицу.
Наталья Пчёлкина
Специалист также отметила, что жалобы поступают от людей не из-за нападения, а потому, что общество просто не готово в принципе терпеть собак на улицах города.
По программе ОСВВ собака находится в отлове месяц. Её прививают, стерилизуют и социализируют. Она привыкает к людям и начинает доверять им. Поэтому когда её выпускают назад на улицу, она и идёт к людям. Ведь ей хочется есть и она старается оказаться ближе к человеку. А люди начинают прогонять, пытаясь обвинить их в агрессии.
Наталья Пчёлкина
В региональном правительстве Бел.Ру рассказали, что на 10 февраля согласно заключённым контрактам на территории региона услуги по отлову бездомных животных оказывают:
Средства на отлов выделяют из областного бюджета. В 2024 году направили 11,8 млн рублей. Также органы местного самоуправления могут дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для отлова.
При этом в управлении ветеринарии области сообщили Бел.Ру, что не владеют информацией о перечне работ, которые выполняются в рамках заключённых договоров, добавив, что контракты носят индивидуальный характер и перечень работ в них может отличаться.
За конкретикой журналисты Бел.Ру обратились в районы. К примеру, из ответа Ивнянского района следует, что в прошлом году на территории муниципалитета зафиксировали 10 обращений, которые касаются нанесения вреда здоровью бродячими собаками. В текущем году жалоба была одна. По данному факту власти сформировали заявку на отлов и направили в компанию «Милена» для оказания услуги.
В феврале текущего года на территории района отловили пять животных без владельцев. Район выделил на это в 2024 году 415 тысяч рублей.
В администрации Шебекинского горокруга Бел.Ру сообщили, что в муниципалитете в текущем году отловом безнадзорных животных занимается Центр содержания и защиты животных «Добрый дом». Подрядчик после отлова временно содержит животное в течение 30 дней, обрабатывает против эктопаразитов, вакцинирует против бешенства, оказывает услуги по стерилизации и возвращает на прежнее место обитания.
В 2023 году на территории муниципалитета отловили и вернули на прежнее место обитания 168 собак. При этом на территории Масловопристанской территориальной администрации от укусов собак пострадали три ребёнка. Заявления в управление городского хозяйства в связи с укусами животных поступали из ОМВД. В текущем году фактов нападения бездомных собак на людей не было.
Из ответа администрации Белгородского района следует, что в 2023 году на территории муниципалитета на основании обращений людей зафиксировали 12 происшествий с участием животных без владельцев. В 2024 году — одно.
Всего в администрацию муниципалитета с 1 января поступило семь обращений об отлове животных без владельцев. Отловом животным, временным содержанием в приюте, стерилизацией, вакцинацией и выпуском на территории района занимается АНО «Добрый дом». Общая сумма контрактов составляет 1,9 млн рублей.
А в Губкинском горокруге Бел.Ру рассказали, что в 2023 году, согласно информации Роспотребнадзора, в медицинские организации муниципалитета обратилось 162 человека по поводу укусов бродячих собак.
С начала 2024 года по настоящее время на территории округа с жалобами на укусы безнадзорных животных обратились в медицинские учреждения 27 человек (в том числе семеро детей).
В текущем году в адрес администрации поступило шесть обращений от жителей округа по вопросу безнадзорных животных (из них одно обращение по нападению).
В администрации добавили, что по последнему факту сформировали заявку в МКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Губкинского городского округа» и передали её в приют для безнадзорных животных для проведения работ по отлову. Подрядчик собаку отловил.
На сегодняшний день работы по отлову безнадзорных животных на территории Губкина выполняют МБУ «Губкин-3еленстрой» (приют для безнадзорных животных) и компания «Добрый город». А на сельских территориях городского округа отловом занимаются «Милена» и АНО «Добрый дом».
Всего в 2024 году на отлов безнадзорных животных на территории округа выделили 2 млн рублей.
Так можно ли повлиять на ситуацию? По словам Пчёлкиной, чтобы сократить число жалоб людей на нападение собак и при этом сохранить гуманное отношение к животным, нужно ввести ответственность за домашних питомцев, тогда число животных на улицах города заметно сократится. Соответственно не будет жалоб и претензий.
Таким образом, несмотря на столь пристальное внимание к обращению с безнадзорными животными в Белгородской области, механизм, по всей видимости, отработан не до конца. Нападения на людей всё ещё фиксируются, хотя и власти стараются заниматься данным вопросом.