Эксперты рассказали, как проверить свою репродуктивную систему

Эксперты отмечают, что на репродуктивное здоровье влияет как образ жизни, в частности недостаточная физическая активность, вредные привычки, стресс, так и различные инфекционные заболевания и врожденные патологии. Регулярная диспансеризация может положительно повлиять на репродуктивные функции как у мужчин, так и у женщин.