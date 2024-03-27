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Эксперты рассказали, как проверить свою репродуктивную систему

Эксперты рассказали, как проверить свою репродуктивную систему

27 марта 2024, 07:25
Фото: 1MI
С 2024 года Минздрав России включил обследование мужчин и женщин для оценки репродуктивного здоровья в программу диспансеризации. Целью этой оценки является выявление факторов, которые могут негативно сказаться на беременности, родах и послеродовом периоде.

По данным ФОМС, в текущем году около шести миллионов россиян смогут пройти профилактические осмотры для оценки своего репродуктивного здоровья, передает rg.ru.

В России многие молодые люди хотят иметь детей, но сталкиваются с трудностями при зачатии. Согласно данным Росстата, доля бесплодных браков составляет от 17 до 24% в зависимости от субъекта РФ. Стоит отметить, что критическим уровнем является 15%, по данным ВОЗ.

Эксперты отмечают, что на репродуктивное здоровье влияет как образ жизни, в частности недостаточная физическая активность, вредные привычки, стресс, так и различные инфекционные заболевания и врожденные патологии. Регулярная диспансеризация может положительно повлиять на репродуктивные функции как у мужчин, так и у женщин.

Программа госгарантий предусматривает профилактическую медицину, направленную на предотвращение заболеваний и раннее выявление рисков, что помогает сохранить здоровье и улучшить качество жизни. Поэтому одним из основных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи. Прохождение диспансеризации позволяет обнаружить заболевания на ранних стадиях, что способствует более эффективному лечению. Кроме того, профилактические осмотры помогают оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания, подчеркивает председатель ФОМС Илья Баланин.

Исследование репродуктивного здоровья проводится в рамках диспансеризации взрослого населения бесплатно (за счет средств ОМС) в местной поликлинике, к которой человек прикреплен. Эксперты системы ОМС советуют обращаться в страховую медицинскую организацию при возникновении любых трудностей в процессе прохождения диспансеризации.

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