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Для белгородских получателей соцконтрактов упростили порядок уплаты налогов

Что делать жителям Белгорода и приграничья, если соцконтракт есть, а доходов нет?

27 марта 2024, 15:00
Фото: 1MI

Для белгородских получателей соцконтрактов упростили порядок уплаты налогов

Порядок исчисления налогов для самозанятых предполагает оплату налога за фактически полученные доходы. При их отсутствии уплата налога не предусмотрена, сообщила министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова.

По словам Елены Батановой, от белгородцев, реализующих социальный контракт, поступают обращения о возникновении трудностей при ведении бизнеса в приграничных районах и Белгороде.

Министр разъяснила, что порядок исчисления налогов для самозанятых предполагает оплату налога за фактически полученные доходы. При их отсутствии уплата налога не предусмотрена. Также это не является основанием для возврата полученной помощи.

При необходимости изменений условий по соцконтрактам белгородцы могут обратиться в управление соцзащиты. Гражданам в индивидуальном порядке окажут помощь.

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