Что делать жителям Белгорода и приграничья, если соцконтракт есть, а доходов нет?

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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По словам Елены Батановой, от белгородцев, реализующих социальный контракт, поступают обращения о возникновении трудностей при ведении бизнеса в приграничных районах и Белгороде.
Министр разъяснила, что порядок исчисления налогов для самозанятых предполагает оплату налога за фактически полученные доходы. При их отсутствии уплата налога не предусмотрена. Также это не является основанием для возврата полученной помощи.
При необходимости изменений условий по соцконтрактам белгородцы могут обратиться в управление соцзащиты. Гражданам в индивидуальном порядке окажут помощь.