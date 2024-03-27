Белгородский завод ОМК организовал бесплатные занятия по плаванию для сотрудников

После работы сотрудники предприятия также могут посетить заводской ФОК «Энергомаш». Здесь профессиональные инструкторы проводят бесплатные занятия по боксу, теннису, волейболу, баскетболу и мини-футболу. В ФОК работают тренажёрный зал и баня. Кроме того, заводчане каждую субботу собираются на утреннюю пробежку в урочище «Сосновка», а в воскресенье играют в пляжный волейбол во всесезонном центре SportAngar.