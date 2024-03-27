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Белгородский завод ОМК организовал бесплатные занятия по плаванию для сотрудников

Белгородский завод ОМК организовал бесплатные занятия по плаванию для сотрудников

27 марта 2024, 07:00
Фото: Павел Логвинов
Белгородский завод ОМК предоставил возможность сотрудникам бесплатно заниматься физкультурой.

Работники посещают за счет работодателя бассейны №1 технологического университета им. В. Г. Шухова и «Спартак». На занятия записались более 300 человек. Они посещают бассейн каждое второе и четвертое воскресенье месяца. Тренировки организует мастер спорта международного класса по плаванию.

После работы сотрудники предприятия также могут посетить заводской ФОК «Энергомаш». Здесь профессиональные инструкторы проводят бесплатные занятия по боксу, теннису, волейболу, баскетболу и мини-футболу. В ФОК работают тренажёрный зал и баня. Кроме того, заводчане каждую субботу собираются на утреннюю пробежку в урочище «Сосновка», а в воскресенье играют в пляжный волейбол во всесезонном центре SportAngar.

«Сотрудники белгородского завода успешно участвуют в фестивале ГТО, лидируют в различных видах спорта и занимают призовые места на региональном и федеральном уровнях во многом благодаря тому, что мы делаем занятия физической культурой доступнее. Каждый наш работник, вне зависимости от возраста и уровня подготовки, может выбрать для себя подходящий вид активности и заниматься им абсолютно бесплатно. Занятия позволяют заводчанам поддерживать хорошую физическую форму, укрепляют их сосудисто-сердечную систему, благотворно влияют на иммунитет, снимают стресс и дарят заряд бодрости и энергии», — отметил директор по персоналу предприятия ОМК в Белгороде Евгений Сычев.
Фото: Павел Логвинов
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