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Сухпаёк

Белгородским школьникам на дистанте продолжат выдавать сухпайки

27 марта 2024, 11:03
Фото: 1MI
Сухпаёк

В начале апреля белгородские школьники получат сухпайки за март

Детям, обучающимся на дистанте, продолжат выдавать сухие пайки, следует из документа регионального правительства. За март ученикам пообещали выдать продукты к 10 апреля, уточнили в мэрии.

Из-за продления на территории Белгородской области дистанционного формата обучения продолжат выдавать сухие пайки ученикам 5-11-х классов. Об этом говорится в документе регионального правительства.

В администрации Белгорода уточнили, что сухие пайки за март выдадут всем ученикам до 10 апреля. «О дате и времени получения сухого пайка родители будут проинформированы классными руководителями, в том числе посредством созданных чатов», — добавили в мэрии.

О том, что белгородские дети, находящиеся на дистанте, будут получать сухие пайки, стало известно 26 февраля. Продуктовые наборы формируются исходя из дней, проведённых на обучении из дома, с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и министерства образования региона.

Получат ли школьники Белгорода, оставшиеся на дистанте, сухпайки?
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#Общество#Белгородская область#Школьники#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Дистанционное обучение#Александра Склярова#Сухие пайки
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