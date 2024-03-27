Белгородским школьникам на дистанте продолжат выдавать сухпайки

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Из-за продления на территории Белгородской области дистанционного формата обучения продолжат выдавать сухие пайки ученикам 5-11-х классов. Об этом говорится в документе регионального правительства.
В администрации Белгорода уточнили, что сухие пайки за март выдадут всем ученикам до 10 апреля. «О дате и времени получения сухого пайка родители будут проинформированы классными руководителями, в том числе посредством созданных чатов», — добавили в мэрии.
О том, что белгородские дети, находящиеся на дистанте, будут получать сухие пайки, стало известно 26 февраля. Продуктовые наборы формируются исходя из дней, проведённых на обучении из дома, с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и министерства образования региона.