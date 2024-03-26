ВТБ финансирует новый жилой проект девелопера «Мангазея»

«Мангазея на Речном» — город-курорт, площадью 16 гектар, с тремя линиями жилых домов, бульваром и прогулочной набережной протяженностью 3,2 км. Территория проекта примыкает к историческому зданию Северного речного вокзала и парку размером 49 га. В рамках проекта девелопер «Мангазея» возведет порядка 610 тыс. кв. м недвижимости, в том числе муниципальную общеобразовательную школу на 825 мест, два детских сада и физкультурно-оздоровительный комплекс, площадью 6 тыс. кв. м. Проект расположен в шаговой доступности от ст. м. «Речной вокзал» и «Беломорская». Архитектурная концепция принадлежит компании APEX.