Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Трясущий животом турок записал видео с «Путиным» на фоне белгородского стенда на ВФМ

Трясущий животом турок записал видео с «Путиным» на фоне белгородского стенда на ВФМ

26 марта 2024, 09:10
Фото: Ясин Ченгиз, соцсети
Турецкий блогер-миллионник Ясин Ченгиз записал видео, посвящённое выбору отечественного автомобиля. Вместе с ним в кадре находится фейковый Владимир Путин, а велась съёмка на фоне стенда Белгородской области на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи.

Известный на весь мир турецкий блогер Ясин Ченгиз записал видео с Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. На кадрах упитанный блогер долго выбирает иномарку для покупки, пока в конце нейросетевой Владимир Путин не презентует турку отечественное авто. Радостный после такого события Ясин традиционно для своих роликов потряс животом под трек группы «Фики» — «Чупки в кръста» («Шкибиди доб ес ес»). При этом на фоне видно стенд Белгородской области (Belgorod region).

Видео: Ясин Ченгиз, соцсети

Блогер выложил видео в начале марта в свою официальную группу во «ВКонтакте» и в другой соцсети. В последней у Ясина более миллиона подписчиков. Прославился мужчина из Турции своей способностью приветливо улыбаться и трясти объёмным животом под незатейливую песню болгарского певца Фики. Ранее Ясни также снял совместный юмористический ролик с известной порноактрисой российского происхождения Евой Эльфи (Юлия Романова).

Скорее всего, с обстрелами Белгорода и области перфоманс никак не связан. Тем не менее, мировому сообществу и России усилиями турка в очередной раз косвенно напомнили о существовании прифронтового региона.

Ольга Бузова предложила помощь белгородцам
Узнать подробнее
Читайте также:
Известная группа, чей концерт ранее отменили, перевела деньги на помощь белгородцамЖизнь прифронтового Белгорода: помощь «звёзд» и возможность введения режима ЧСЗвёздная помощь продолжается: Галич помогла собрать для белгородцев 6 млн рублей
#Видео#Белгородская область#Автомобиль#Сочи#Блогер#Instagram#Белгород#Нейросеть#Артем Черненко#Молодежный фестиваль
Подпишитесь
Число пострадавших при обстреле белгородцев увеличилось
Сегодня, 06:54
Стоит ли ночью включать сирену во время ракетной опасности в Белгородской области?
Сегодня, 06:56
Соловьёв ответил на возмущения белгородцев о высказываниях про «мерзкую истерику»
Сегодня, 07:52
Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север
Сегодня, 07:17
С чем связан вчерашний неожиданный день тишины в Белгороде? Версия депутата
Сегодня, 08:59
"