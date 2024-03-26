Известный на весь мир турецкий блогер Ясин Ченгиз записал видео с Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. На кадрах упитанный блогер долго выбирает иномарку для покупки, пока в конце нейросетевой Владимир Путин не презентует турку отечественное авто. Радостный после такого события Ясин традиционно для своих роликов потряс животом под трек группы «Фики» — «Чупки в кръста» («Шкибиди доб ес ес»). При этом на фоне видно стенд Белгородской области (Belgorod region).