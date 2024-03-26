Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Известный на весь мир турецкий блогер Ясин Ченгиз записал видео с Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. На кадрах упитанный блогер долго выбирает иномарку для покупки, пока в конце нейросетевой Владимир Путин не презентует турку отечественное авто. Радостный после такого события Ясин традиционно для своих роликов потряс животом под трек группы «Фики» — «Чупки в кръста» («Шкибиди доб ес ес»). При этом на фоне видно стенд Белгородской области (Belgorod region).
Блогер выложил видео в начале марта в свою официальную группу во «ВКонтакте» и в другой соцсети. В последней у Ясина более миллиона подписчиков. Прославился мужчина из Турции своей способностью приветливо улыбаться и трясти объёмным животом под незатейливую песню болгарского певца Фики. Ранее Ясни также снял совместный юмористический ролик с известной порноактрисой российского происхождения Евой Эльфи (Юлия Романова).
Скорее всего, с обстрелами Белгорода и области перфоманс никак не связан. Тем не менее, мировому сообществу и России усилиями турка в очередной раз косвенно напомнили о существовании прифронтового региона.