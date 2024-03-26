Страшное ДТП под Белгородом: двое дорожных рабочих погибли, пострадал ребёнок

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Днём 26 марта на 43-м км автодороги Белгород — Грайворон — Козинка вблизи села Стригуны произошла смертельная авария. 29-летняя девушка, управляя Mazda CX5, не выбрала безопасную скорость, из-за чего авто сбило двоих рабочих, занимавшихся ямочным ремонтом.
Мужчины 1988 и 1978 годов рождения погибли на месте происшествия. Маленький пассажир автомобиля — мальчик 2022 года рождения — пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.