Страшное ДТП под Белгородом: двое дорожных рабочих погибли, пострадал ребёнок

Мужчины 1988 и 1978 годов рождения погибли на месте происшествия. Маленький пассажир автомобиля — мальчик 2022 года рождения — пострадал.

Днём 26 марта на 43-м км автодороги Белгород — Грайворон — Козинка вблизи села Стригуны произошла смертельная авария. 29-летняя девушка, управляя Mazda CX5, не выбрала безопасную скорость, из-за чего авто сбило двоих рабочих, занимавшихся ямочным ремонтом.

Половина аварий с автобусами происходит по вине их водителей

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