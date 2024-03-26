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Published Сегодня, 14:25

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ГИБДД

Страшное ДТП под Белгородом: двое дорожных рабочих погибли, пострадал ребёнок

26 марта 2024, 14:25
Фото: 1MI
ГИБДД

Ремонтировавшие дорогу рабочие погибли под колёсами Mazda на белгородской трассе

Смертельная авария произошла в Борисовском районе. Mazda сбила рабочих, ремонтировавших дорогу. Мужчины погибли. Также пострадал двухлетний ребёнок водителя иномарки, сообщили в региональной ГИБДД.

Днём 26 марта на 43-м км автодороги Белгород — Грайворон — Козинка вблизи села Стригуны произошла смертельная авария. 29-летняя девушка, управляя Mazda CX5, не выбрала безопасную скорость, из-за чего авто сбило двоих рабочих, занимавшихся ямочным ремонтом.

Мужчины 1988 и 1978 годов рождения погибли на месте происшествия. Маленький пассажир автомобиля — мальчик 2022 года рождения — пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Половина аварий с автобусами происходит по вине их водителей
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