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Благоустройство

Сквер в центре Белгорода дополнят качелями-гамаком и украсят лавандой и яблонями

26 марта 2024, 08:47
Фото: 1MI
Благоустройство

На благоустройство сквера в центре Белгорода потратят ещё 12,8 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Белгорода опубликовало закупку на второй этап благоустройства сквера между улицами Попова и Мичурина.

Управление капстроительства ищет подрядчика, который займётся вторым этапом благоустройства сквера на улице Попова, 100б — Мичурина. Подрядчика выберут 4 апреля. На второй этап работы готовы потратить ещё 12 млн 817 тыс. 129 рублей.

Подрядчику предстоит отремонтировать тротуары, установить МАФы и озеленить территорию. Из документов закупки следует, что на территории высалят ковыль перистый, декоративные яблони, клён и лаванду. В сквере появятся качели-гамак, беседка, качели-балансир и терраса.

Напомним, что первый этап работ в сквере оценивался почти в 36 млн рублей. Подрядчика должны были выбрать 29 февраля.

Схема благоустройства сквераСхема благоустройства сквера
Схема благоустройства сквераСхема благоустройства сквера
Схема благоустройства сквераСхема благоустройства сквера
Схема благоустройства сквераСхема благоустройства сквера
Схема благоустройства сквера
Фото: Госзакупки
В центре Белгорода благоустроят сквер почти за 36 млн рублей: что изменится
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