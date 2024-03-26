Сквер в центре Белгорода дополнят качелями-гамаком и украсят лавандой и яблонями

Подрядчику предстоит отремонтировать тротуары, установить МАФы и озеленить территорию. Из документов закупки следует, что на территории высалят ковыль перистый, декоративные яблони, клён и лаванду. В сквере появятся качели-гамак, беседка, качели-балансир и терраса.