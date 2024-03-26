Сквер в центре Белгорода дополнят качелями-гамаком и украсят лавандой и яблонями

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Управление капстроительства ищет подрядчика, который займётся вторым этапом благоустройства сквера на улице Попова, 100б — Мичурина. Подрядчика выберут 4 апреля. На второй этап работы готовы потратить ещё 12 млн 817 тыс. 129 рублей.
Подрядчику предстоит отремонтировать тротуары, установить МАФы и озеленить территорию. Из документов закупки следует, что на территории высалят ковыль перистый, декоративные яблони, клён и лаванду. В сквере появятся качели-гамак, беседка, качели-балансир и терраса.
Напомним, что первый этап работ в сквере оценивался почти в 36 млн рублей. Подрядчика должны были выбрать 29 февраля.