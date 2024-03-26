Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Дорога

Прокуратура нашла 11 плохих дорог в Белгороде

26 марта 2024, 09:23
Фото: 1MI
Дорога

К мэрии Белгорода подали иски из-за плохого состояния дорог

Надзорное ведомство совместно со специалистом госконтроля провело проверку дорожного покрытия в Белгороде. На 11 улицах обнаружены дефекты, которые угрожают безопасности дорожного движения. Подробности рассказала прокуратура Белгородской области.

Прокуратура Белгорода совместно со специалистом госконтроля провела проверку состояния покрытия автомобильных дорог. По итогам было установлено, что на улицах Макаренко, К. Заслонова, Волчанской, Будённого, Сургутской, Н. Чумичова, Студенческой, Рабочей, Плеханова, Комсомольской, Белгородской Сирени есть дефекты, которые угрожают безопасности дорожного движения.

В целях устранения нарушений прокурор направил в суд 11 исковых заявлений о понуждении департамента городского хозяйства мэрии привести дорожное покрытие в нормативное состояние.

Рассмотрение исковых требований находится на контроле прокурора города.

Автомобильную дорогу от Спутника до Ротонды реконструируют
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобильную дорогу от Спутника до Ротонды реконструируютБелгородские дороги вновь оценили на федеральном уровнеВодителей Белгорода предупредили об изменении скоростного режима на одной из дорог
#Город#Прокуратура#Дороги#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Алина Харина#Иск
Подпишитесь
Число пострадавших при обстреле белгородцев увеличилось
Сегодня, 06:54
Стоит ли ночью включать сирену во время ракетной опасности в Белгородской области?
Сегодня, 06:56
Соловьёв ответил на возмущения белгородцев о высказываниях про «мерзкую истерику»
Сегодня, 07:52
Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север
Сегодня, 07:17
С чем связан вчерашний неожиданный день тишины в Белгороде? Версия депутата
Сегодня, 08:59
Трясущий животом турок записал видео с «Путиным» на фоне белгородского стенда на ВФМ
Сегодня, 09:10
"