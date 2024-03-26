Прокуратура нашла 11 плохих дорог в Белгороде

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Прокуратура Белгорода совместно со специалистом госконтроля провела проверку состояния покрытия автомобильных дорог. По итогам было установлено, что на улицах Макаренко, К. Заслонова, Волчанской, Будённого, Сургутской, Н. Чумичова, Студенческой, Рабочей, Плеханова, Комсомольской, Белгородской Сирени есть дефекты, которые угрожают безопасности дорожного движения.
В целях устранения нарушений прокурор направил в суд 11 исковых заявлений о понуждении департамента городского хозяйства мэрии привести дорожное покрытие в нормативное состояние.
Рассмотрение исковых требований находится на контроле прокурора города.