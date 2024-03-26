Прокуратура нашла 11 плохих дорог в Белгороде

Прокуратура Белгорода совместно со специалистом госконтроля провела проверку состояния покрытия автомобильных дорог. По итогам было установлено, что на улицах Макаренко, К. Заслонова, Волчанской, Будённого, Сургутской, Н. Чумичова, Студенческой, Рабочей, Плеханова, Комсомольской, Белгородской Сирени есть дефекты, которые угрожают безопасности дорожного движения.