Погода в конце марта в Белгородской области притворится осенью

Дождь и туман ожидают белгородцев в среду

В среду, 27 марта, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью возможны небольшой дождь и туман. При этом температура поднимется до +11 °C. Прогноз погоды на завтрашний день опубликовали в пресс-службе регионального МЧС.