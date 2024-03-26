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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Туман

Погода в конце марта в Белгородской области притворится осенью

26 марта 2024, 12:19
Фото: 1MI
Туман

Дождь и туман ожидают белгородцев в среду

В среду, 27 марта, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью возможны небольшой дождь и туман. При этом температура поднимется до +11 °C. Прогноз погоды на завтрашний день опубликовали в пресс-службе регионального МЧС.
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Погода

По прогнозу синоптиков, завтра, 27 марта, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. В ночное время будет дождливо и туманно. Туман сохранится в регионе до самого утра.

Днём преимущественно без осадков. Порывы ветра северной четверти достигнут 5-10 м/с.

На территории всей Белгородской области столбик термометра ночью опустится до -1…+4 °C. Днём потеплеет до +6…+11 °C.

В ночь на среду в Белгороде температура составит +3 °C. Днём 27 марта воздух прогреется до +10 °C.

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#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Дождь#Прогноз погоды#Белгород#Март#Александра Склярова
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