Погода в конце марта в Белгородской области притворится осенью

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По прогнозу синоптиков, завтра, 27 марта, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. В ночное время будет дождливо и туманно. Туман сохранится в регионе до самого утра.
Днём преимущественно без осадков. Порывы ветра северной четверти достигнут 5-10 м/с.
На территории всей Белгородской области столбик термометра ночью опустится до -1…+4 °C. Днём потеплеет до +6…+11 °C.
В ночь на среду в Белгороде температура составит +3 °C. Днём 27 марта воздух прогреется до +10 °C.