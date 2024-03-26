Первый пациент с имплантом в мозгу сыграл в шахматы силой мысли

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Нолан уже 8 лет парализован, в начале этого года компания Илона Маска Neuralink вживила в его мозг компьютерный чип. Благодаря этому он может играть не только в виртуальные шахматы, но и в другие электронные игры, пишет newia.ru.
Арбо признал, что чип помог ему изменить образ жизни, однако, по его словам, предстоит еще многое сделать.
Напомним, проект Neuralink реализуется с 2016 года. Компания разрабатывает и выпускает имплантируемые нейрокомпьютерные интерфейсы. Илон Маск считает, что чипирование не только поможет управлять гаджетами силой мысли, но и поможет людям противостоять искусственному интеллекту.