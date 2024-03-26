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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Первый пациент с имплантом в мозгу сыграл в шахматы силой мысли

Первый пациент с имплантом в мозгу сыграл в шахматы силой мысли

26 марта 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
29-летний Нолан Арбо, участвующий в проекте Neuralink, сыграл в шахматы, двигая курсор и фигуры по экрану силой мысли. Партию транслировали на странице проекта в соцсети.

Нолан уже 8 лет парализован, в начале этого года компания Илона Маска Neuralink вживила в его мозг компьютерный чип. Благодаря этому он может играть не только в виртуальные шахматы, но и в другие электронные игры, пишет newia.ru.

Арбо признал, что чип помог ему изменить образ жизни, однако, по его словам, предстоит еще многое сделать.

Напомним, проект Neuralink реализуется с 2016 года. Компания разрабатывает и выпускает имплантируемые нейрокомпьютерные интерфейсы. Илон Маск считает, что чипирование не только поможет управлять гаджетами силой мысли, но и поможет людям противостоять искусственному интеллекту.

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