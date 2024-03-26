Что нужно знать о сельской ипотеке в 2024 году?

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Программу сельской ипотеки ввели для того, чтобы поддержать развитие малых территорий. Для большей привлекательности среди заёмщиков оформить кредит можно по льготной ставке в 3%. В приграничье ставка может быть снижена до 0,01% (относится ли это правило к Белгородской области, ранее попытались ответить в региональном минсельхозе).
Срок выдачи займа — до 25 лет. При этом потребуется обеспечить первоначальный взнос не менее 20%. Заёмщикам разрешается использовать средства маткапитала. Лимит, который можно получить по сельской ипотеке, — до 6 млн рублей. Рефинансировать такой заём не получится.
Сельскую ипотеку нельзя оформить в крупных городах. Она рассчитана на территории с населением до 30 тыс. человек. Проверить, доступна ли ипотека в населённом пункте, можно на сайте Россельхозбанка.
По программе сельской ипотеки можно не только построить свой дом, но и купить квартиру. Однако, по словам эксперта, высота МКД, в котором находится жильё, не должна превышать пять этажей.
Частный дом нужно успеть построить за два года. Вести строительство необходимо на земле с назначением «под ИЖС». Если же решено купить готовый дом, то он не должен быть старше пяти лет, если покупка от физлица, или трёх лет — если от юрлица. В доме должны быть проведены необходимые коммуникации.
Прописаться в доме или квартире, купленной по программе сельской ипотеки, нужно не позднее чем через полгода со дня регистрации права собственности.