Что нужно знать о сельской ипотеке в 2024 году?

Частный дом нужно успеть построить за два года. Вести строительство необходимо на земле с назначением «под ИЖС». Если же решено купить готовый дом, то он не должен быть старше пяти лет, если покупка от физлица, или трёх лет — если от юрлица. В доме должны быть проведены необходимые коммуникации.