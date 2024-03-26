Аферистку, пытавшуюся снять «порчу на смерть» с белгородцев, отправят в тюрьму

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Старооскольский районный суд вынес приговор 48-летней жительнице села Песчанка, которая обманула губкинцев более чем на 1 млн рублей, предложив им снять якобы наведённую на них «порчу на смерть». Для этого доверчивые белгородцы отдали женщине деньги, которая те подменила на фальшивые купюры и сожгла во время «ритуального обряда», оставив настоящие себе.
Выяснилось, что ранее белгородка уже совершала аналогичное преступление, за которое была осуждена. На этот раз женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и назначили ей наказание в виде заключения в исправительной колонии общего режима на протяжении трёх лет.
Также суд удовлетворил иск пострадавших от рук мошенницы белгородцев. Она должна будет выплатить семейной паре 1 млн 190 тыс. рублей.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.