Аферистку, пытавшуюся снять «порчу на смерть» с белгородцев, отправят в тюрьму

Старооскольский районный суд вынес приговор 48-летней жительнице села Песчанка, которая обманула губкинцев более чем на 1 млн рублей, предложив им снять якобы наведённую на них «порчу на смерть». Для этого доверчивые белгородцы отдали женщине деньги, которая те подменила на фальшивые купюры и сожгла во время «ритуального обряда», оставив настоящие себе.