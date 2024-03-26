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Суд

Аферистку, пытавшуюся снять «порчу на смерть» с белгородцев, отправят в тюрьму

26 марта 2024, 10:44
Фото: 1MI
Суд
Мошеннице изменили меру пресечения на трёхлетнее заключение в исправительной колонии общего режима, сообщили в Старооскольском районном суде. Ей также предстоит выплатить пострадавшей стороне 1 млн 190 тыс. рублей: вероятно, именно эту сумму жительница похитила у семейной пары из Губкина.
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Суд

Старооскольский районный суд вынес приговор 48-летней жительнице села Песчанка, которая обманула губкинцев более чем на 1 млн рублей, предложив им снять якобы наведённую на них «порчу на смерть». Для этого доверчивые белгородцы отдали женщине деньги, которая те подменила на фальшивые купюры и сожгла во время «ритуального обряда», оставив настоящие себе.

Выяснилось, что ранее белгородка уже совершала аналогичное преступление, за которое была осуждена. На этот раз женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и назначили ей наказание в виде заключения в исправительной колонии общего режима на протяжении трёх лет.

Также суд удовлетворил иск пострадавших от рук мошенницы белгородцев. Она должна будет выплатить семейной паре 1 млн 190 тыс. рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Белгородцы отдали незнакомке более 1 млн рублей, чтобы снять «порчу на смерть»
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Мошенница#Суд#Новости Старого Оскола#Порча#Александра Склярова
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