Вышел из зимней спячки: к дому белгородцев пришёл необычный гость

Напомним, что в прошлом году жительница Ивнянского района поймала на территории охотничьего хозяйства двух сурков байбаков и посадила их в клетку. Позже об этом узнали инспекторы экоохотнадзора. Животных у женщины забрали и отпустили в естественную среду обитания. Также известно, что женщина попала под штраф по ч. 3 с. 8.37 КоАП РФ.