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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Сурок рядом с домом белгородцев

Вышел из зимней спячки: к дому белгородцев пришёл необычный гость

25 марта 2024, 09:30
Фото: Telegram-канал «Неморе»
Сурок рядом с домом белгородцев

В Белгороде заметили сурка байбака

Животное заглянуло в гости к жителям Юго-Западного района Белгорода, пишут в Telegram-канале «Неморе».

В Белгороде заметили сурка байбака. Животное увидели возле домов в Юго-Западном районе города. Отмечается, что сурок вышел из зимней спячки похудевшим, сейчас у этих животных начинается брачный период.

Напомним, что в прошлом году жительница Ивнянского района поймала на территории охотничьего хозяйства двух сурков байбаков и посадила их в клетку. Позже об этом узнали инспекторы экоохотнадзора. Животных у женщины забрали и отпустили в естественную среду обитания. Также известно, что женщина попала под штраф по ч. 3 с. 8.37 КоАП РФ.

Сурок рядом с домом белгородцев
Видео: Telegram-канал «Неморе»
Белгородка поймала сурков байбаков и заперла их в клетке у себя дома
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