Вышел из зимней спячки: к дому белгородцев пришёл необычный гость

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Белгороде заметили сурка байбака. Животное увидели возле домов в Юго-Западном районе города. Отмечается, что сурок вышел из зимней спячки похудевшим, сейчас у этих животных начинается брачный период.
Напомним, что в прошлом году жительница Ивнянского района поймала на территории охотничьего хозяйства двух сурков байбаков и посадила их в клетку. Позже об этом узнали инспекторы экоохотнадзора. Животных у женщины забрали и отпустили в естественную среду обитания. Также известно, что женщина попала под штраф по ч. 3 с. 8.37 КоАП РФ.