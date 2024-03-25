В РЖД услышали жалобы белгородцев: на какие послабления могут рассчитывать пассажиры

Белгородцы смогут вернуть билет на поезд без удержания дополнительных сборов

Пассажиры с билетами от и до станций в Белгородской области могут сдавать их без удержания дополнительных сборов. Также пассажиры смогут вернуть средства за билеты, купленные по «невозвратному» тарифу, сообщили в Telegram-канале РЖД.