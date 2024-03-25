В РЖД услышали жалобы белгородцев: на какие послабления могут рассчитывать пассажиры

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Пассажиры с билетами от и до станций в Белгороде, Валуйках, Губкине и Новом Осколе смогут сдавать их без удержания дополнительных сборов. В том числе полная сумма вернётся за билеты, купленные по «невозвратному» тарифу.
Возврат билетов можно произвести на сайте РЖД или в мобильном приложении, а также в кассах дальнего следования.
Также в РЖД рассказали, что держат на контроле ситуацию со спросом на билеты из Белгородской области и при необходимости оперативно увеличивают количество вагонов на отдельные рейсы.
Ранее министр транспорта региона Сергей Евтушенко сообщил, что при ракетной опасности поезд задерживается по отправлению. Пассажиров должны отправить в укрытие. Поезд отправиться в путь после отбоя ракетной опасности.
Позже губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что делать людям, если ракетную опасность объявят, когда пассажиры уже едут в поездах по направлению к Белгороду. В таких случаях поезда должны остановиться на других станциях.