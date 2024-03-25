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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Белгородцы смогут вернуть билет на поезд без удержания дополнительных сборов

В РЖД услышали жалобы белгородцев: на какие послабления могут рассчитывать пассажиры

25 марта 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы смогут вернуть билет на поезд без удержания дополнительных сборов

Пассажиры с билетами от и до станций в Белгородской области могут сдавать их без удержания дополнительных сборов. Также пассажиры смогут вернуть средства за билеты, купленные по «невозвратному» тарифу, сообщили в Telegram-канале РЖД.
Сюжет
Ржд

Пассажиры с билетами от и до станций в Белгороде, Валуйках, Губкине и Новом Осколе смогут сдавать их без удержания дополнительных сборов. В том числе полная сумма вернётся за билеты, купленные по «невозвратному» тарифу.

Возврат билетов можно произвести на сайте РЖД или в мобильном приложении, а также в кассах дальнего следования.

Также в РЖД рассказали, что держат на контроле ситуацию со спросом на билеты из Белгородской области и при необходимости оперативно увеличивают количество вагонов на отдельные рейсы.

Ранее министр транспорта региона Сергей Евтушенко сообщил, что при ракетной опасности поезд задерживается по отправлению. Пассажиров должны отправить в укрытие. Поезд отправиться в путь после отбоя ракетной опасности.

Позже губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что делать людям, если ракетную опасность объявят, когда пассажиры уже едут в поездах по направлению к Белгороду. В таких случаях поезда должны остановиться на других станциях.

Гладков рассказал о действиях пассажиров поездов при объявлении ракетной угрозы
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#Общество#Белгородская область#Ржд#Билеты#Пассажиры#Новости Белгорода#Поезда#Белгород#Алина Харина
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