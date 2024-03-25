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Сапёр

«В приоритете — центр Белгорода»: сапёры работают над разминированием территории

25 марта 2024, 08:36
Фото: Zvezdanews
Сапёр

Сапёры продолжают разминировать территорию Белгородской области

Разминированием и устранением последствий обстрелов в Белгородской области занимаются инженерно-сапёрные подразделения группировки войск «Запад». В первую очередь сапёры выезжают в Белгород и прифронтовые зоны. Кадры публикует Zvezdanews.

В Белгородской области работают девять групп разминирования. Сейчас сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов в Белгородской области проводят пять групп.

Как рассказал командир инженерного подразделения с позывным Аякс, приоритетными являются центр Белгорода, а также приграничные территории, которые подвергаются постоянным обстрелам.

«К нам приходят заявки, мы по ним отрабатываем. Составлен план разминирования по очистке посевных площадей, пляжей и всего остального», — рассказал командир инженерного подразделения.

Сапёры проверяют территории, извлекают из воронок боевые части реактивных снарядов, разгонные блоки, неразорвавшиеся элементы.

Все взрывоопасные предметы отвозят на полигон, где их уничтожают.

Кадры разминирования территорий Белгородской областиКадры разминирования территорий Белгородской области
Кадры разминирования территорий Белгородской области Кадры разминирования территорий Белгородской области
Кадры разминирования территорий Белгородской области Кадры разминирования территорий Белгородской области
Кадры разминирования территорий Белгородской области
Фото: Zvezdanews
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Разминирование#Сапёры#СВО
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