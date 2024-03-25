«В приоритете — центр Белгорода»: сапёры работают над разминированием территории

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Белгородской области работают девять групп разминирования. Сейчас сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов в Белгородской области проводят пять групп.
Как рассказал командир инженерного подразделения с позывным Аякс, приоритетными являются центр Белгорода, а также приграничные территории, которые подвергаются постоянным обстрелам.
«К нам приходят заявки, мы по ним отрабатываем. Составлен план разминирования по очистке посевных площадей, пляжей и всего остального», — рассказал командир инженерного подразделения.
Сапёры проверяют территории, извлекают из воронок боевые части реактивных снарядов, разгонные блоки, неразорвавшиеся элементы.
Все взрывоопасные предметы отвозят на полигон, где их уничтожают.