Продать, но не продешевить: как обстоят дела на рынке недвижимости в Белгороде

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
На сегодняшний день на сайте объявлений размещено более 2000 лотов о продаже квартир в Белгороде. Несмотря на сложную ситуацию в областном центре, продавцы не собираются снижать цены и продавать недвижимость дёшево. К примеру, 12 марта, когда начались атаки на город, на сайте появилось объявление о продаже четырёхкомнатной квартиры площадью 130 «квадратов» около Центрального парка в Белгороде. За недвижимость продавец попросил 23 млн рублей. В описании указано, что квартира — с дорогим и качественным ремонтом, а строительные материалы — производства Италия, Франция, Бельгия, Испания и Германия.
В этот же день появилось объявление о продаже двухкомнатной квартиры в центре города — в ЖК «Империал». За недвижимость площадью 112 квадратных метров продавец намерен выручить 21,5 млн рублей. В описании указано, что в квартире идеальный ремонт, есть «парящий» потолок, а в качестве бонуса при покупке предоставляется место в подземном паркинге.
В целом предложений на рынке сейчас множество. Только за 18 марта разместили более 80 объявлений о продаже квартир в Белгороде. Немало недвижимости продаётся на Харгоре. К примеру, двухкомнатную квартиру на ул. Есенина в 50 «квадратов» продают за 6 млн рублей.
А на бульваре Юности выставили на продажу однокомнатную квартиру площадью чуть более 33 квадратных метров за 3,7 млн рублей.
На этой же улице продают четырёхкомнатную квартиру без ремонта за 5,2 млн рублей. Площадь недвижимости — 76 квадратных метров. В описании указано, что при необходимости перед продажей бригада строителей может сделать ремонт.
На ул. Лермонтова, куда на днях был прилёт, продают двухкомнатную квартиру 50 «квадратов» за 3,8 млн рублей. В объявлении указано, что квартира с ремонтом, мебелью и техникой.
На улице Губкина однокомнатную квартиру выставили на продажу за 5 млн рублей. Площадь — 56 «квадратов». Продать квартиру собственник готов с мебелью и бытовой техникой.
Есть объявления и из центра города. К примеру, на продажу выставили квартиру на ул. Победы. Речь идёт о двушке площадью 44 «квадрата». За квартиру продавец хочет получить 4,8 млн рублей. В описании указано, что жильё можно приобрести для пассивного дохода, так как рядом огромное количество желающих арендовать квартиру в этом доме.
Двушку в 65 «квадратов» продают в жилом комплексе «Центр Парк» около Центрального парка. За пустую квартиру с чистовой отделкой собственник просит 11 млн рублей.
Среди самых дешёвых позиций — продажа квартиры-студии на улице Чапаева. За жильё площадью 17 «квадратов» продавец хочет получить 1,9 млн рублей.
А 13 марта появилось объявление о продаже однокомнатной квартиры на улице Чичерина. За жильё площадью чуть более 33 квадратных метров продавец просит 2,1 млн рублей.
Таким образом, в настоящее время на рынке представлены квартиры на любой вкус и кошелёк. Несмотря на то, что Белгород сейчас не выбирают в качества места жительства, продавцы дешевить не собираются. Как ранее говорил эксперт, с молотка уходят более дешёвые варианты. Если же продавец не спешит с реализацией, то стоимость остаётся на уровне рыночной, но в этом случае ожидать быстро заключённой сделки не стоит.
Напомним, в прошлом году 5345 белгородцев приобрели квартиры, используя эскроу-счета. После сдачи недвижимости в эксплуатацию, деньги были переведены застройщикам. Общая сумма превысила 20,7 млрд рублей. За последние 12 месяцев в регионе было открыто 5590 счетов, что на 80% больше, чем в 2022 году.
По словам заместителя управляющего отделением Банка России в Белгороде Инны Гребенниковой, эскроу-счета были созданы для минимизации рисков для граждан. Этот механизм был введён в 2018 году. Деньги дольщиков на таких счетах защищены. Средства становятся доступными застройщикам только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Строительство жилья осуществляется за счёт предоставленных банком средств или с использованием собственных средств компании. Все средства на эскроу-счетах застрахованы.
На начало 2024 года между банками и застройщиками было заключено 28 кредитных договоров на сумму 11,5 млрд рублей. Также на 1 января в области было зарегистрировано 2009 счетов, на которых размещено 9 млрд рублей.