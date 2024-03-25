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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Белгороде за день выставили на продажу более 80 квартир

Продать, но не продешевить: как обстоят дела на рынке недвижимости в Белгороде

25 марта 2024, 12:52
Фото: 1MI

В Белгороде за день выставили на продажу более 80 квартир

Недвижимость различной площади реализуют через сайт бесплатных объявлений. Несмотря на большое количество предложений, квартиры продают по рыночной цене, а иногда и дороже. На фоне массированных атак на город журналисты Бел.Ру изучили предложения на рынке.

На сегодняшний день на сайте объявлений размещено более 2000 лотов о продаже квартир в Белгороде. Несмотря на сложную ситуацию в областном центре, продавцы не собираются снижать цены и продавать недвижимость дёшево. К примеру, 12 марта, когда начались атаки на город, на сайте появилось объявление о продаже четырёхкомнатной квартиры площадью 130 «квадратов» около Центрального парка в Белгороде. За недвижимость продавец попросил 23 млн рублей. В описании указано, что квартира — с дорогим и качественным ремонтом, а строительные материалы — производства Италия, Франция, Бельгия, Испания и Германия.

Фото: "Авито"

В этот же день появилось объявление о продаже двухкомнатной квартиры в центре города — в ЖК «Империал». За недвижимость площадью 112 квадратных метров продавец намерен выручить 21,5 млн рублей. В описании указано, что в квартире идеальный ремонт, есть «парящий» потолок, а в качестве бонуса при покупке предоставляется место в подземном паркинге.

Фото: "Авито"

В целом предложений на рынке сейчас множество. Только за 18 марта разместили более 80 объявлений о продаже квартир в Белгороде. Немало недвижимости продаётся на Харгоре. К примеру, двухкомнатную квартиру на ул. Есенина в 50 «квадратов» продают за 6 млн рублей.

Фото: "Авито"

А на бульваре Юности выставили на продажу однокомнатную квартиру площадью чуть более 33 квадратных метров за 3,7 млн рублей.

Фото: "Авито"

На этой же улице продают четырёхкомнатную квартиру без ремонта за 5,2 млн рублей. Площадь недвижимости — 76 квадратных метров. В описании указано, что при необходимости перед продажей бригада строителей может сделать ремонт.

Фото: "Авито"

На ул. Лермонтова, куда на днях был прилёт, продают двухкомнатную квартиру 50 «квадратов» за 3,8 млн рублей. В объявлении указано, что квартира с ремонтом, мебелью и техникой.

Фото: "Авито"

На улице Губкина однокомнатную квартиру выставили на продажу за 5 млн рублей. Площадь — 56 «квадратов». Продать квартиру собственник готов с мебелью и бытовой техникой.

Фото: "Авито"

Есть объявления и из центра города. К примеру, на продажу выставили квартиру на ул. Победы. Речь идёт о двушке площадью 44 «квадрата». За квартиру продавец хочет получить 4,8 млн рублей. В описании указано, что жильё можно приобрести для пассивного дохода, так как рядом огромное количество желающих арендовать квартиру в этом доме.

Фото: "Авито"

Двушку в 65 «квадратов» продают в жилом комплексе «Центр Парк» около Центрального парка. За пустую квартиру с чистовой отделкой собственник просит 11 млн рублей.

Фото: "Авито"

Среди самых дешёвых позиций — продажа квартиры-студии на улице Чапаева. За жильё площадью 17 «квадратов» продавец хочет получить 1,9 млн рублей.

Фото: "Авито"

А 13 марта появилось объявление о продаже однокомнатной квартиры на улице Чичерина. За жильё площадью чуть более 33 квадратных метров продавец просит 2,1 млн рублей.

Фото: "Авито"

Таким образом, в настоящее время на рынке представлены квартиры на любой вкус и кошелёк. Несмотря на то, что Белгород сейчас не выбирают в качества места жительства, продавцы дешевить не собираются. Как ранее говорил эксперт, с молотка уходят более дешёвые варианты. Если же продавец не спешит с реализацией, то стоимость остаётся на уровне рыночной, но в этом случае ожидать быстро заключённой сделки не стоит.

Напомним, в прошлом году 5345 белгородцев приобрели квартиры, используя эскроу-счета. После сдачи недвижимости в эксплуатацию, деньги были переведены застройщикам. Общая сумма превысила 20,7 млрд рублей. За последние 12 месяцев в регионе было открыто 5590 счетов, что на 80% больше, чем в 2022 году.

По словам заместителя управляющего отделением Банка России в Белгороде Инны Гребенниковой, эскроу-счета были созданы для минимизации рисков для граждан. Этот механизм был введён в 2018 году. Деньги дольщиков на таких счетах защищены. Средства становятся доступными застройщикам только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Строительство жилья осуществляется за счёт предоставленных банком средств или с использованием собственных средств компании. Все средства на эскроу-счетах застрахованы.

На начало 2024 года между банками и застройщиками было заключено 28 кредитных договоров на сумму 11,5 млрд рублей. Также на 1 января в области было зарегистрировано 2009 счетов, на которых размещено 9 млрд рублей.

Белгородцы стали чаще покупать недвижимость с помощью эскроу-счетов
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