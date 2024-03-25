Продать, но не продешевить: как обстоят дела на рынке недвижимости в Белгороде

Таким образом, в настоящее время на рынке представлены квартиры на любой вкус и кошелёк. Несмотря на то, что Белгород сейчас не выбирают в качества места жительства, продавцы дешевить не собираются. Как ранее говорил эксперт, с молотка уходят более дешёвые варианты. Если же продавец не спешит с реализацией, то стоимость остаётся на уровне рыночной, но в этом случае ожидать быстро заключённой сделки не стоит.