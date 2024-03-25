Потеряла квартиру и более 2 млн рублей: аферисты обманули 82-летнюю белгородку

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
14 марта 82-летней жительнице Белгорода в мессенджере написал неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал о попытке хищения крупной суммы денег с её банковской карты. После этого белгородке на протяжении нескольких дней звонили якобы сотрудники банков и полиции и уверяли её в продолжающихся попытках хищения денег, а затем — и квартиры.
Аферисты объяснили женщине, что для аннулирования незаконной сделки продажи квартиры нужно «провести срочный выкуп жилья». После этого пенсионерка обратилась в агентство недвижимости, экстренно продала однокомнатную квартиру за 2 млн 375 тыс. рублей и перечислила полученные средства на предоставленный мошенниками счёт через банкоматы и приложение.
Однако, когда мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что перечислила деньги мошенникам, и обратилась в полицию.
По факту преступления правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).