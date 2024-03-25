Потеряла квартиру и более 2 млн рублей: аферисты обманули 82-летнюю белгородку

14 марта 82-летней жительнице Белгорода в мессенджере написал неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал о попытке хищения крупной суммы денег с её банковской карты. После этого белгородке на протяжении нескольких дней звонили якобы сотрудники банков и полиции и уверяли её в продолжающихся попытках хищения денег, а затем — и квартиры.