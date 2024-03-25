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Published Сегодня, 13:59

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Пенсионерка

Потеряла квартиру и более 2 млн рублей: аферисты обманули 82-летнюю белгородку

25 марта 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионерка

В Белгороде испуганная пенсионерка перевела мошенникам более 2 млн рублей

На удочку мошенников попалась 82-летняя жительница Белгорода. Женщина доверилась аферистам, продала квартиру и перечислила полученные средства по указанному банковскому счёту. Подробности сообщили в региональном УМВД.

14 марта 82-летней жительнице Белгорода в мессенджере написал неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал о попытке хищения крупной суммы денег с её банковской карты. После этого белгородке на протяжении нескольких дней звонили якобы сотрудники банков и полиции и уверяли её в продолжающихся попытках хищения денег, а затем — и квартиры.

Аферисты объяснили женщине, что для аннулирования незаконной сделки продажи квартиры нужно «провести срочный выкуп жилья». После этого пенсионерка обратилась в агентство недвижимости, экстренно продала однокомнатную квартиру за 2 млн 375 тыс. рублей и перечислила полученные средства на предоставленный мошенниками счёт через банкоматы и приложение.

Однако, когда мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что перечислила деньги мошенникам, и обратилась в полицию.

По факту преступления правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

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#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Квартира#Новости Белгорода#Белгород#Мобильное мошенничество#Александра Склярова
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