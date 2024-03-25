Ольга Бузова предложила помощь белгородцам

Ольга Бузова опубликовала несколько сториз в одной из соцсетей с предложением о помощи для жителей Белгорода. В одной из них знаменитость рассказала, что получает много сообщений о том, что люди в Белгороде просят помощи. Бузова добавила, что готова помогать им через фонды и точечно и предложила писать ей в директ.