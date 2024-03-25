Ольга Бузова предложила помощь белгородцам

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Ольга Бузова опубликовала несколько сториз в одной из соцсетей с предложением о помощи для жителей Белгорода. В одной из них знаменитость рассказала, что получает много сообщений о том, что люди в Белгороде просят помощи. Бузова добавила, что готова помогать им через фонды и точечно и предложила писать ей в директ.
Во второй сториз она разместила флаг России и добавила подпись, что бояться и стесняться простить помощь не стоит — это нормально.
«Мы все бываем в трудной ситуации. Мы все едины. Когда у нас горе», — написала поп-дива.
А в последней «истории» добавила, что всё это пишет она «собственной рукой» и что поможет, чем сможет.
Посмотрим, насколько призывы о возможности помочь совпадут с реальными делами. Больше упоминаний о событиях в Белгороде у певицы мы не нашли. Например, в официальной группе в ВК последнее сообщение о Белгороде — с концерта в городе в 2018 году.