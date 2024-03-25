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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

Ольга Бузова предложила помощь белгородцам

Ольга Бузова предложила помощь белгородцам

25 марта 2024, 18:28
Фото: группа Ольги Бузовой в ВК
Известная телеведущая и певица предложила помощь для страдающих от обстрелов жителей Белгорода.
Сюжет
Соцсети

Ольга Бузова опубликовала несколько сториз в одной из соцсетей с предложением о помощи для жителей Белгорода. В одной из них знаменитость рассказала, что получает много сообщений о том, что люди в Белгороде просят помощи. Бузова добавила, что готова помогать им через фонды и точечно и предложила писать ей в директ.

Во второй сториз она разместила флаг России и добавила подпись, что бояться и стесняться простить помощь не стоит — это нормально.

«Мы все бываем в трудной ситуации. Мы все едины. Когда у нас горе», — написала поп-дива.

А в последней «истории» добавила, что всё это пишет она «собственной рукой» и что поможет, чем сможет.

Посмотрим, насколько призывы о возможности помочь совпадут с реальными делами. Больше упоминаний о событиях в Белгороде у певицы мы не нашли. Например, в официальной группе в ВК последнее сообщение о Белгороде — с концерта в городе в 2018 году.

Фото: соцсети Ольги Бузовой
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