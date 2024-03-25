На электричке в Лиски: в апреле белгородцы смогут воспользоваться новым поездом

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В Белгородской области с 1 по 30 апреля в тестовом режиме запустят беспересадочный железнодорожный маршрут, который будет следовать из Валуек в Лиски четыре раза в неделю: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Всего в составе будет четыре вагона.
Из Валуек электричка будет отправляться в 09:39 и 13:13, из Лисок — в 8:58 и 13:47. В пути пассажиры проведут около 3,5 часа. С подробным расписанием и остановками можно ознакомиться на сайте ППК «Черноземье».
Предполагается, что пассажиры электрички смогут пересесть на станции Лиски на поезда дальнего следования в южном направлении и в Воронеж.
О том, будет ли электричка курсировать на постоянной основе, решат исходя из пассажиропотока. Соглашение о запуске заключили ППК «Черноземье», а также правительства Белгородской и Воронежской областей.