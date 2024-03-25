На электричке в Лиски: в апреле белгородцы смогут воспользоваться новым поездом

В Белгородской области с 1 по 30 апреля в тестовом режиме запустят беспересадочный железнодорожный маршрут, который будет следовать из Валуек в Лиски четыре раза в неделю: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Всего в составе будет четыре вагона.