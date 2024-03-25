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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

Электричка

На электричке в Лиски: в апреле белгородцы смогут воспользоваться новым поездом

25 марта 2024, 10:05
Фото: 1MI
Электричка

Новая электричка свяжет Белгородскую и Воронежскую области

Электричка, следующая из Валуек в Лиски, будет курсировать в апреле в тестовом режиме. Воспользоваться ею белгородцы смогут по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Подробности сообщили в региональном министерстве транспорта.

В Белгородской области с 1 по 30 апреля в тестовом режиме запустят беспересадочный железнодорожный маршрут, который будет следовать из Валуек в Лиски четыре раза в неделю: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Всего в составе будет четыре вагона.

Из Валуек электричка будет отправляться в 09:39 и 13:13, из Лисок — в 8:58 и 13:47. В пути пассажиры проведут около 3,5 часа. С подробным расписанием и остановками можно ознакомиться на сайте ППК «Черноземье».

Предполагается, что пассажиры электрички смогут пересесть на станции Лиски на поезда дальнего следования в южном направлении и в Воронеж.

О том, будет ли электричка курсировать на постоянной основе, решат исходя из пассажиропотока. Соглашение о запуске заключили ППК «Черноземье», а также правительства Белгородской и Воронежской областей.

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#Общество#Белгородская область#Поезд#Новости Белгорода#Электричка#Белгород#Александра Склярова
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