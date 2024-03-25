На белгородской велолыжероллерной трассе нашли 170 артиллерийских мин

За последние дни в Белгородской области нашли сразу несколько боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Опасные находки обнаружили в Яковлевском и Шебекинском округах, а также в Чернянском районе. Подробности сообщили в региональном МЧС.

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