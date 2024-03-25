На белгородской велолыжероллерной трассе нашли 170 артиллерийских мин

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
24 марта работник велолыжероллерной трассы «Лидер» в посёлке Красный Остров Чернянского района обратил внимание на осыпавшийся склон, что позволило увидеть в нём семь боеприпасов. Прибывшие на место взрывотехники исследовали место и нашли 170 артиллерийских мин времён Великой Отечественной войны.
В тот же день в шебекинском посёлке Батрацкие Дачи тракторист нашёл артиллерийский снаряд. А сутками ранее в селе Быковка Яковлевского горокруга электрики во время замены электропровода возле местного магазина обнаружили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.
Все найденные боеприпасы вывезли на специальный полигон и ликвидировали.