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Найденные боеприпасы

На белгородской велолыжероллерной трассе нашли 170 артиллерийских мин

25 марта 2024, 13:41
Фото: МЧС России по Белгородской области
Найденные боеприпасы
За последние дни в Белгородской области нашли сразу несколько боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Опасные находки обнаружили в Яковлевском и Шебекинском округах, а также в Чернянском районе. Подробности сообщили в региональном МЧС.

24 марта работник велолыжероллерной трассы «Лидер» в посёлке Красный Остров Чернянского района обратил внимание на осыпавшийся склон, что позволило увидеть в нём семь боеприпасов. Прибывшие на место взрывотехники исследовали место и нашли 170 артиллерийских мин времён Великой Отечественной войны.

В тот же день в шебекинском посёлке Батрацкие Дачи тракторист нашёл артиллерийский снаряд. А сутками ранее в селе Быковка Яковлевского горокруга электрики во время замены электропровода возле местного магазина обнаружили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

Все найденные боеприпасы вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

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#Белгородская область#Происшествия#Чернянский район#Ликвидация#Новости Белгорода#Боеприпасы#Белгород#Яковлевский горокруг#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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