Глава Удмуртии Бречалов поручил обеспечить усиленную безопасность в ТЦ республики

Глава региона отметил, что усиление мер безопасности на объектах массового скопления граждан, в частности на железнодорожных вокзалах и в ижевском аэропорту, уже обеспечено. На трассах федерального и регионального значения работают патрульные — представители ГИБДД и оперативники. Кроме того, активизирована работа по установлению фактов незаконной миграции.