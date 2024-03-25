Глава Удмуртии Бречалов поручил обеспечить усиленную безопасность в ТЦ республики

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В рамках заседания было поручено усилить меры безопасности в крупных торговых центрах республики.
В мероприятии принимали участие представители органов охраны правопорядка, министерств и ведомств, объектов транспорта, а также ректоры вузов и директора СПО, пишет udm-info.ru.
Глава региона отметил, что усиление мер безопасности на объектах массового скопления граждан, в частности на железнодорожных вокзалах и в ижевском аэропорту, уже обеспечено. На трассах федерального и регионального значения работают патрульные — представители ГИБДД и оперативники. Кроме того, активизирована работа по установлению фактов незаконной миграции.
В администрации Бречалова сообщили, что на территории республики осуществляются массовые проверки работы частных охранных предприятий. На базе соцобъектов проводятся тренировочные мероприятия, внимательно отрабатываются все обращения граждан. Глава региона поручил профильному министру Виктору Лашкареву совместно с прокуратурой и МЧС поставить на особый контроль крупные торговые центры.
Также в ходе совещания обсуждался вопрос защищенности от терактов образовательных учреждений: с 1-й по 3-ю категорию их охрану обеспечивают сотрудники частных охранных предприятий. В учреждениях 4-й категории — с небольшим количеством учащихся и расположенных в сельской местности — работают сторожа.
По словам участников заседания, в Ижевске охрану таких учреждений на 100% обеспечивают ЧОП. В 18 столичных школах и в школе № 2 Сарапула установлены КПП. Устанавливаются пропускные пункты на объектах с численностью учащихся от тысячи и более.
По словам ректора Удмуртского государственного аграрного университета Андрея Брацихина, безопасность студентов и сотрудников вузов в регионе обеспечивается круглосуточно. В частности, охраняются учебные корпуса, действует пропускной режим, поддерживается исправная работа охранных инженерно-технических средств и систем.
В числе прочего глава региона отметил, что после теракта, произошедшего в Подмосковье, следует уделить внимание и профилактике межнациональных конфликтов.