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Последствия обстрела Белгорода

«Это уже второй Донецк»: белгородец рассказал американскому журналисту об атаках ВСУ

25 марта 2024, 07:41
Фото: Telegram-канал «Патрик Ланкастер Новости сегодня»
Последствия обстрела Белгорода

Американский журналист Ланкастер показал последствия обстрела Белгорода

В Белгород снова приехал журналист Патрик Ланкастер. Американец показал последствия обстрела города 24 марта и пообщался с очевидцем. Репортаж журналист опубликовал в своём Telegram-канале «Патрик Ланкастер Новости сегодня».

В Белгород в очередной раз приехал американский журналист Патрик Ланкастер. В репортаж мужчины попали последствия обстрела города вечером 24 марта.

Мы только приехали в Белгород. Мы были тут полчаса, и сразу прилёт на город.
Патрик Ланкастер

Во время атаки повреждения получила многоэтажка в центре города. На видео — разрушенный дом и разбитые машины.

Американец пообщался с жителем этого дома. В разговоре с мужчиной журналист рассказал, что приехал в Белгород из Донецка, чтобы сравнить происходящие события.

Это уже второй Донецк. Думал, дом завалится. Думали, что прямо к нам летит. Ну мне хватит — машина [пострадала]. Второй раз в этот дом попадает. Только в 53 квартирах перед этим ремонт был. Я услышал один громкий взрыв. Пострадавших нет. Обстреляли обычный жилой дом.
житель Белгорода

Напомним, что момент приезда в город Патрик Ланкастер выбрал не совсем удачный — в городе была объявлена ракетная опасность, ПВО сбивала украинские снаряды. Журналист вместе с белгородцами пережидал атаку в подвале.

Отметим, что в октябре 2022 года Ланкастер побывал на месте пострадавшего от атаки ВСУ дома на улице Губкина в Белгороде. В 2023 году журналист побывал в Шебекино.

Последствия обстрела Белгорода
Видео: Telegram-канал «Патрик Ланкастер Новости сегодня»
Приехавший снимать сюжет о Белгороде американский журналист Ланкастер застал обстрел
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