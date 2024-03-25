«Это уже второй Донецк»: белгородец рассказал американскому журналисту об атаках ВСУ

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В Белгород в очередной раз приехал американский журналист Патрик Ланкастер. В репортаж мужчины попали последствия обстрела города вечером 24 марта.
Мы только приехали в Белгород. Мы были тут полчаса, и сразу прилёт на город.
Патрик Ланкастер
Во время атаки повреждения получила многоэтажка в центре города. На видео — разрушенный дом и разбитые машины.
Американец пообщался с жителем этого дома. В разговоре с мужчиной журналист рассказал, что приехал в Белгород из Донецка, чтобы сравнить происходящие события.
Это уже второй Донецк. Думал, дом завалится. Думали, что прямо к нам летит. Ну мне хватит — машина [пострадала]. Второй раз в этот дом попадает. Только в 53 квартирах перед этим ремонт был. Я услышал один громкий взрыв. Пострадавших нет. Обстреляли обычный жилой дом.
житель Белгорода
Напомним, что момент приезда в город Патрик Ланкастер выбрал не совсем удачный — в городе была объявлена ракетная опасность, ПВО сбивала украинские снаряды. Журналист вместе с белгородцами пережидал атаку в подвале.
Отметим, что в октябре 2022 года Ланкастер побывал на месте пострадавшего от атаки ВСУ дома на улице Губкина в Белгороде. В 2023 году журналист побывал в Шебекино.