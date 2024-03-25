Белгородцы отдали незнакомке более 1 млн рублей, чтобы снять «порчу на смерть»

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
По данным надзорного ведомства, 48-летняя жительница Старооскольского округа вместе со своей семьёй остановилась на дороге из-за закончившегося бензина.
Проезжающая мимо семейная пара из Губкина остановилась и помогла попавшей в беду женщине, поэтому последняя решила их «отблагодарить»: рассказала паре о наложенной на них «порче на смерть». Якобы из-за этого они больше подвержены заболеваниям и различным неприятностям, включая смерть.
Но сразу после этой информации женщина вызвалась им помочь: мол, она унаследовала от бабушки и матери дар по снятию порчи. Семейная пара доверилась незнакомке и за несколько месяцев «помощи» перечислила ей более 1 млн рублей.
В ходе «ритуального обряда» мошенница заменила настоящие купюры на поддельные и сожгла их, оставив настоящие деньги себе.
В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере с причинением значительного ущерба»). Старооскольский городской суд поддержал обвинение и назначил подсудимой наказание в виде заключения в исправительную колонию общего режима на 2 года и 6 месяцев.