Белгородцы отдали незнакомке более 1 млн рублей, чтобы снять «порчу на смерть»

Белгородку осудили за мошенничество со «снятием порчи»

Женщина, с которой семейная пара из Губкина поделилась бензином, рассказала о наведённой на них порче на смерть, а затем предложила помочь снять её с помощью «ритуального обряда». Белгородцы доверились незнакомке и отдали ей более 1 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.