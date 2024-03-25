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Белгородку осудили за мошенничество со «снятием порчи»

Белгородцы отдали незнакомке более 1 млн рублей, чтобы снять «порчу на смерть»

25 марта 2024, 14:48
Фото: 1MI

Белгородку осудили за мошенничество со «снятием порчи»

Женщина, с которой семейная пара из Губкина поделилась бензином, рассказала о наведённой на них порче на смерть, а затем предложила помочь снять её с помощью «ритуального обряда». Белгородцы доверились незнакомке и отдали ей более 1 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, 48-летняя жительница Старооскольского округа вместе со своей семьёй остановилась на дороге из-за закончившегося бензина.

Проезжающая мимо семейная пара из Губкина остановилась и помогла попавшей в беду женщине, поэтому последняя решила их «отблагодарить»: рассказала паре о наложенной на них «порче на смерть». Якобы из-за этого они больше подвержены заболеваниям и различным неприятностям, включая смерть.

Но сразу после этой информации женщина вызвалась им помочь: мол, она унаследовала от бабушки и матери дар по снятию порчи. Семейная пара доверилась незнакомке и за несколько месяцев «помощи» перечислила ей более 1 млн рублей.

В ходе «ритуального обряда» мошенница заменила настоящие купюры на поддельные и сожгла их, оставив настоящие деньги себе.

В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере с причинением значительного ущерба»). Старооскольский городской суд поддержал обвинение и назначил подсудимой наказание в виде заключения в исправительную колонию общего режима на 2 года и 6 месяцев.

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