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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

Дорога

Автомобильную дорогу от Спутника до Ротонды реконструируют

25 марта 2024, 09:05
Фото: 1MI
Дорога

На реконструкцию белгородской дороги уйдёт 488 млн рублей

В Белгородском районе планируется реконструкция автомобильной дороги Спутник — Сумская — Чичерина — Ротонда. Документы разместили на госзакупках.
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Дороги

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области ищет подрядчика, который выполнит реконструкцию автомобильной дороги Спутник — улица Сумская — улица Чичерина — Ротонда (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе. Начальная цена контракта составляет 488 млн 557 тыс. 900 рублей. Подрядчика выберут 8 апреля.

Согласно документам, специалистам предстоит выполнить геодезические и разбивочные работы, восстановить и закрепить трассу, провести земляные работы (выкорчевать пни, удалить кустарники, снять моховой и дерновой слой). Также в перечне работ — строительство водоотводов, укрепление труб, рытьё котлованов, обустройство дорожной одежды, монтаж сборных конструкций, участков и секций мостов.

Работы планируется провести в период с 1 мая 2024 года по 31 августа 2025 года.

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#Общество#Дорога#Белгородский район#Дороги#Реконструкция#Госзакупки#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Алина Харина
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