Автомобильную дорогу от Спутника до Ротонды реконструируют

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области ищет подрядчика, который выполнит реконструкцию автомобильной дороги Спутник — улица Сумская — улица Чичерина — Ротонда (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе. Начальная цена контракта составляет 488 млн 557 тыс. 900 рублей. Подрядчика выберут 8 апреля.
Согласно документам, специалистам предстоит выполнить геодезические и разбивочные работы, восстановить и закрепить трассу, провести земляные работы (выкорчевать пни, удалить кустарники, снять моховой и дерновой слой). Также в перечне работ — строительство водоотводов, укрепление труб, рытьё котлованов, обустройство дорожной одежды, монтаж сборных конструкций, участков и секций мостов.
Работы планируется провести в период с 1 мая 2024 года по 31 августа 2025 года.