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Published Сегодня, 21:22

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Updated Сегодня, 21:24

В Белгороде продолжают выявлять разрушения после очередной атаки ВСУ

В Белгороде продолжают выявлять разрушения после очередной атаки ВСУ

23 марта 2024, 21:22
Фото: Bel.ru
В Белгороде власти и члены территориальной самообороны продолжают выявлять разрушения после очередных ударов ВСУ по мирной застройке. Как стало известно Бел.Ру, повреждения есть на улице Лесной близ Архиереской рощи.

Как Бел.Ру сообщили подписчики, разрушения зафиксировали на улице Лесная в Белгороде. Это частный сектор в южной части города — прямо напротив Архиереской рощи. На месте работает белгородская самооборона, масштаб повреждений уточняется.

По фотографиям видно, как в частных домах повредило крышу, стёкла и двери. Осколками также посекло забор.

Фото: Bel.ru

Повреждения фиксировали и в других частях города. ВСУ продолжают атаковать Белгород, нанося ущерб гражданской инфраструктуре и постройкам. Известно, что после вечерней атаки есть двое пострадавших — парень и девушка. Им оказывают помощь.

Парень и девушка ранены во время обстрела Белгорода
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#Белгородская область#Катастрофа#Белгород#Повреждения#ВСУ#Частный сектор#Самооборона#Разрушения#Артем Черненко#Территориальная самооборона#Архиереская роща
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