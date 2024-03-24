В Белгороде продолжают выявлять разрушения после очередной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 21:22
Published Сегодня, 21:22
Modified Сегодня, 21:24
Updated Сегодня, 21:24
Как Бел.Ру сообщили подписчики, разрушения зафиксировали на улице Лесная в Белгороде. Это частный сектор в южной части города — прямо напротив Архиереской рощи. На месте работает белгородская самооборона, масштаб повреждений уточняется.
По фотографиям видно, как в частных домах повредило крышу, стёкла и двери. Осколками также посекло забор.
Повреждения фиксировали и в других частях города. ВСУ продолжают атаковать Белгород, нанося ущерб гражданской инфраструктуре и постройкам. Известно, что после вечерней атаки есть двое пострадавших — парень и девушка. Им оказывают помощь.