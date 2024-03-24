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Published Сегодня, 13:00

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Updated Сегодня, 13:02

В Белгороде произошёл пожар в кафе на улице Горького

Шаурмичная загорелась в Белгороде из-за жира в вытяжке

24 марта 2024, 13:00
Фото: 1MI

В Белгороде произошёл пожар в кафе на улице Горького

Обошлось без пострадавших. Возгорание уже потушили. По данным Бел.Ру, в кафе загорелась вытяжка из-за жировых отложений.
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Пожар

24 марта в Белгороде в кафе на улице Горького был пожар. Возгорание произошло в кафе «Донер Кебаб». По нашим данным, в заведении загорелась вытяжка из-за жировых отложений. Пожар уже потушили.

Как сообщает мэрия Белгорода, пострадавших нет. В ликвидации возгорания принимали участие 30 спасателей и девять единиц техники МЧС Белгородской области и ГО ЧС Белгорода. Также на место выезжали полицейские и скорая помощь.

Напомним, что вечером 22 марта загорелись кроны деревьев в урочище Городской лес. Очевидцы заметили возгорание около 20:00. На месте работали пожарные.

пожар на улице Горького
Видео: Go31
Вечером пятницы в Белгороде загорелись кроны деревьев в урочище Городской лес
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