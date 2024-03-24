Шаурмичная загорелась в Белгороде из-за жира в вытяжке

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
24 марта в Белгороде в кафе на улице Горького был пожар. Возгорание произошло в кафе «Донер Кебаб». По нашим данным, в заведении загорелась вытяжка из-за жировых отложений. Пожар уже потушили.
Как сообщает мэрия Белгорода, пострадавших нет. В ликвидации возгорания принимали участие 30 спасателей и девять единиц техники МЧС Белгородской области и ГО ЧС Белгорода. Также на место выезжали полицейские и скорая помощь.
Напомним, что вечером 22 марта загорелись кроны деревьев в урочище Городской лес. Очевидцы заметили возгорание около 20:00. На месте работали пожарные.