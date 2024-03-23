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Published Сегодня, 17:13

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Updated Сегодня, 17:15

В Минобороны сообщили о двух сбитых БПЛА над Белгородской областью

Уже больше десяти: ещё два беспилотника сбили над Белгородской областью

23 марта 2024, 17:13
Фото: Изображение Midjourney

В Минобороны сообщили о двух сбитых БПЛА над Белгородской областью

Система ПВО над территорией региона сработала около 19:00 и в районе 19:30. Противовоздушная оборона сбила БПЛА самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

В Минобороны РФ сообщили о двух пресечённых попытках киевского режима атаковать территорию РФ. Около 19:00 и 19:30 над Белгородской областью работала система ПВО. Над регионом сбито два беспилотника самолётного типа. Над какими именно районами, в военном ведомстве не уточняли.

Ранее о сбитом летательном аппарате противника сообщали после 16:00. На этот момент это был как минимум девятый БПЛА, ликвидированный над Белгородчиной. Беспилотники уничтожали как ночью, так утром и днём.

Как минимум девятый беспилотник сбит над Белгородской областью за сутки
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#Белгородская область#Беспилотник#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#Работа ПВО#Система ПВО
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