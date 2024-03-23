Уже больше десяти: ещё два беспилотника сбили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В Минобороны РФ сообщили о двух пресечённых попытках киевского режима атаковать территорию РФ. Около 19:00 и 19:30 над Белгородской областью работала система ПВО. Над регионом сбито два беспилотника самолётного типа. Над какими именно районами, в военном ведомстве не уточняли.
Ранее о сбитом летательном аппарате противника сообщали после 16:00. На этот момент это был как минимум девятый БПЛА, ликвидированный над Белгородчиной. Беспилотники уничтожали как ночью, так утром и днём.