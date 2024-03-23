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Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Видео от читательницы

«Может, станет легче»: белгородцы собрали клип о Белгороде на песню Басты

23 марта 2024, 18:22
Фото: соцсети
Видео от читательницы

В Сети делятся клипом о Белгороде на песню Басты

Клип на песню «Рэквием» прислала читательница Бел.Ру. Женщина решила поделиться видео, отметив, что кому-то благодаря ему может стать легче.

В Сети появился клип на песню Басты «Рэквием», посвящённый Белгороду. Клип собрали из фотографий областного центра в разный период времени. Старые фото города сменяются новыми, сделанными после обстрелов ВСУ. «Я знаю, никто вместо меня не пройдёт мой путь, не взвалит себе на плечи крест…», — поётся в песне.

Видео поделилась читательница Бел.Ру. Женщина предположила, что таким образом белгородцев удастся поддержать.

«Может, кому-то поможет или станет легче…», — написала белгородка, отправившая ролик.

Белгород уже вторую неделю подвергается ежедневным обстрелам ВСУ. Город атакован и сегодня, 23 марта. В результате удара погиб один человек, пострадали ещё пятеро. В одном из МКД города обрушились три балкона.

Видео от читательницы
Видео: соцсети
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