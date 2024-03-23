«Может, станет легче»: белгородцы собрали клип о Белгороде на песню Басты

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В Сети появился клип на песню Басты «Рэквием», посвящённый Белгороду. Клип собрали из фотографий областного центра в разный период времени. Старые фото города сменяются новыми, сделанными после обстрелов ВСУ. «Я знаю, никто вместо меня не пройдёт мой путь, не взвалит себе на плечи крест…», — поётся в песне.
Видео поделилась читательница Бел.Ру. Женщина предположила, что таким образом белгородцев удастся поддержать.
«Может, кому-то поможет или станет легче…», — написала белгородка, отправившая ролик.
Белгород уже вторую неделю подвергается ежедневным обстрелам ВСУ. Город атакован и сегодня, 23 марта. В результате удара погиб один человек, пострадали ещё пятеро. В одном из МКД города обрушились три балкона.