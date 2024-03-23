«Может, станет легче»: белгородцы собрали клип о Белгороде на песню Басты

В Сети появился клип на песню Басты «Рэквием», посвящённый Белгороду. Клип собрали из фотографий областного центра в разный период времени. Старые фото города сменяются новыми, сделанными после обстрелов ВСУ. «Я знаю, никто вместо меня не пройдёт мой путь, не взвалит себе на плечи крест…», — поётся в песне.