Ещё в одном селе Волоконовского района жители остались без света из-за атаки ВСУ

Село Борисовка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ, из-за которой повреждена линия электропередачи, что привело к отключению света в нескольких окрестных населенных пунктах. Аварийные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Минобороны.

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