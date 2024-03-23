Ещё в одном селе Волоконовского района жители остались без света из-за атаки ВСУ

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Атаке ВСУ подверглось село Борисовка Волоконовского района. Из-за взрыва дрона-камикадзе повредилась линия электропередачи. Некоторые дома остаются без света в Борисовке, Киселёве, Плотвянке, Новом, Давыдкине, Плотовке, Коновалово. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.
Ранее похожее сообщение получили из Тишанки. Атака дрона-камикадзе и повреждение подачи электроэнергии.