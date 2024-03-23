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Обстрел ВСУ

Ещё в одном селе Волоконовского района жители остались без света из-за атаки ВСУ

23 марта 2024, 10:22
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ
Село Борисовка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ, из-за которой повреждена линия электропередачи, что привело к отключению света в нескольких окрестных населенных пунктах. Аварийные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Минобороны.

Атаке ВСУ подверглось село Борисовка Волоконовского района. Из-за взрыва дрона-камикадзе повредилась линия электропередачи. Некоторые дома остаются без света в Борисовке, Киселёве, Плотвянке, Новом, Давыдкине, Плотовке, Коновалово. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Ранее похожее сообщение получили из Тишанки. Атака дрона-камикадзе и повреждение подачи электроэнергии.

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