Занятия без оценок

По такому же принципу полигоны организовали и в других точках комбината. В УРМЭО на занятиях отработали навыки 179 работников, на площадке участка по ремонту горного оборудования (УРГО) — 65 сотрудников РМУ. На каждой площадке используют материалы и методы строповки, которые чаще применяют в работе. Например, в УРГО в качестве моделей грузов выступают лист металла, компрессор, вал-шестерни, трубы и цилиндрические предметы.