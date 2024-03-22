Занятия без оценок

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Специализированные площадки появились в механическом цехе УПЗЧ, в УРМЭО, на территории участка по ремонту горного оборудования — для сотрудников РМУ, БВУ и рудоуправления.
— Полигоны необходимы, — убеждён главный специалист технологического отдела УПЗЧ Сергей Черкасов. — На них мы сконцентрировали разные приспособления. В том числе те, с которыми коллеги редко имеют дело в повседневной работе, но обязаны уметь ими пользоваться.
С разбором ошибок
Специалисты УПЗЧ первыми на комбинате разработали восемь практических занятий с разными грузозахватными приспособлениями и несколькими моделями грузов. Среди упражнений — перемещение груза на площадку, его кантовка, передвижение через препятствия, а также в зоне, не видимой машинисту крана.
— Стропальщики работают не один десяток лет и выработали собственные сигналы, которые отличаются от оригинальных. Помогаем вспомнить каноны, то есть общепринятые правила управления действиями машинистов крана. Это не экзамен: занятия не предполагают оценок. Ошибаются — подсказываем, — поясняет Сергей Черкасов.
На этой площадке уже прошли подготовку 116 сотрудников. Среди них — зуборезчик механического цеха Павел Малахов. В течение смены он нередко пользуется несколькими разными станками. На одни без труда ставит детали вручную, а на другие — с помощью крана. Здесь и требуются навыки строповки:
— Подобное обучение проходим каждый год. Раньше была только теория. А теперь отрабатываем навыки, разбираем ошибки.
Ежегодное обновление
По такому же принципу полигоны организовали и в других точках комбината. В УРМЭО на занятиях отработали навыки 179 работников, на площадке участка по ремонту горного оборудования (УРГО) — 65 сотрудников РМУ. На каждой площадке используют материалы и методы строповки, которые чаще применяют в работе. Например, в УРГО в качестве моделей грузов выступают лист металла, компрессор, вал-шестерни, трубы и цилиндрические предметы.
— Упражнения имитируют ежедневные задания: строповка цилиндрического и листового металла с использованием двух- и четырёх петлевых приспособлений, — уточнил начальник участка по ремонту горного оборудования РМУ Алексей Кристиненко. — В этом году курс пройдут ещё 55 сотрудников. Знания будем обновлять ежегодно.
> 300 сотрудников ремонтных служб прошли практический курс на специализированных площадках.