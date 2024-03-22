ВТБ: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет

Максимальная доходность по накопительному ВТБ-Счету достигает 16% годовых. Ее могут получить в первые три календарных месяца клиенты, которые ранее не открывали такие счета в банке или за последние 180 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тысячи рублей. Для клиентов, которые переведут пенсию в ВТБ и получат первое зачисление в период с 19.02.2024 по 30.06.2024 доходность по накопительному ВТБ-Счету может достигнуть 18% годовых за счет надбавки в размере 2% годовых к приветственной ставке. С 4 месяца, а также с 1 месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, базовую ставку можно увеличить за счет получения зарплаты или пенсии в ВТБ, а также, а также за покупки по дебетовым или кредитным картам банка. Итоговая доходность в данном случае может составлять до 14% годовых.