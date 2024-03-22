Теперь без спама? В России введут крупные штрафы за спам-звонки и рекламу

Штраф для граждан за спам-звонки составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей, пишет издание со ссылкой на данные электронной базы Государственной Думы.