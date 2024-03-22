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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за спам-звонки и рекламу

Теперь без спама? В России введут крупные штрафы за спам-звонки и рекламу

22 марта 2024, 12:05
Фото: 1MI

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за спам-звонки и рекламу

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за спам-звонки и рекламу займов без указания их полной стоимости. Штраф для юридических лиц может достигать 1 млн рублей, сообщает «Орелtimes».
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В России решили ужесточить ответственность за спам-звонки и рекламу займов без указания их полной стоимости. Соответствующий закон приняла Госдума.

Штраф для граждан за спам-звонки составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей, пишет издание со ссылкой на данные электронной базы Государственной Думы.

Наказание за рекламу займов без упоминания их полноценной стоимости будет от 600 тыс. до 1,6 млн рублей для юрлиц. Для должностных лиц размер штрафов составит от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Старом Осколе оштрафовали отделение крупного банка из-за частых звонков. Оскольчанку беспокоили по поводу долгов умершего заёмщика. Кредитной организации пришлось платить штраф в 100 тыс. рублей.

Отделение крупного банка в Старом Осколе оштрафовали из-за частых звонков
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#Общество#Закон#Реклама#Госдума#Россия#Звонки#Спам#Наталья Корявых
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