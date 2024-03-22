Теперь без спама? В России введут крупные штрафы за спам-звонки и рекламу

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В России решили ужесточить ответственность за спам-звонки и рекламу займов без указания их полной стоимости. Соответствующий закон приняла Госдума.
Штраф для граждан за спам-звонки составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей, пишет издание со ссылкой на данные электронной базы Государственной Думы.
Наказание за рекламу займов без упоминания их полноценной стоимости будет от 600 тыс. до 1,6 млн рублей для юрлиц. Для должностных лиц размер штрафов составит от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.
Напомним, ранее в Старом Осколе оштрафовали отделение крупного банка из-за частых звонков. Оскольчанку беспокоили по поводу долгов умершего заёмщика. Кредитной организации пришлось платить штраф в 100 тыс. рублей.