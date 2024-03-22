Провокации врага: школы вновь терроризируют сообщениями о минировании

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Школы Губкинского горокруга вновь терроризируют сообщениями о минированиях. Информацию прислали на электронную почту общеобразовательных учреждений. Несмотря на то, что это лишь способ запугивания, в школах соблюдают правила безопасности.
«Это информационные провокации врага, направленные на дестабилизацию обстановки, не более. Однако работники школ действуют чётко по отработанному алгоритму», — сообщает глава муниципалитета Михаил Лобазнов.
Детей и преподавательский состав оперативно вывели в безопасные места. В школы приехали сотрудники спецслужб, они проводят проверки. В части школ их уже завершили, а школьники вернулись к занятиям.
Напомним, 19 марта одну из губкинских школ также эвакуировали из-за сообщений о якобы минировании. 18 марта пришлось эвакуировать несколько школ в Старом Осколе, однако угроза не подтвердилась.