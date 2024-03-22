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Белгородские школы вновь завалили сообщениями о минировании

Провокации врага: школы вновь терроризируют сообщениями о минировании

22 марта 2024, 09:22
Фото: 1MI

Белгородские школы вновь завалили сообщениями о минировании

Школы Губкинского горокруга вновь получили волну ложных сообщений о минировании. В некоторых образовательных учреждениях проверки уже завершились, а дети вернулись к занятиям, сообщил глава муниципалитета Михаил Лобазнов.
Сюжет
Школы

Школы Губкинского горокруга вновь терроризируют сообщениями о минированиях. Информацию прислали на электронную почту общеобразовательных учреждений. Несмотря на то, что это лишь способ запугивания, в школах соблюдают правила безопасности.

«Это информационные провокации врага, направленные на дестабилизацию обстановки, не более. Однако работники школ действуют чётко по отработанному алгоритму», — сообщает глава муниципалитета Михаил Лобазнов.

Детей и преподавательский состав оперативно вывели в безопасные места. В школы приехали сотрудники спецслужб, они проводят проверки. В части школ их уже завершили, а школьники вернулись к занятиям.

Напомним, 19 марта одну из губкинских школ также эвакуировали из-за сообщений о якобы минировании. 18 марта пришлось эвакуировать несколько школ в Старом Осколе, однако угроза не подтвердилась.

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