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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

В Белгороде у граждан Мали и Гаити родилась дочь

Папа — гражданин Мали, мама — гаитянка: в Белгороде появилась необычная семья

22 марта 2024, 10:45
Фото: 1MI

В Белгороде у граждан Мали и Гаити родилась дочь

Родителями стали гражданка Гаити и гражданин Мали. Родившуюся в Белгороде дочь они назвали Айше, рассказала глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
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Дети

В Белгороде на свет появилась дочь у двух иностранцев. Рождение малышки Айше зарегистрировали в местном управлении ЗАГС.

Счастливыми родителями стали гражданка Гаити и гражданин Мали. В областном центре молодые люди смогли стать настоящей семьёй.

Ранее в белгородском ЗАГСе назвали новые необычные имена, которые белгородцы выбирают для своих детей. В их числе Лия, Тея, Злата, Аврора и Стефания, Климентий, Аарон, Савелий и Даниэль. Добавим, что с начала весны в регионе на свет появились 194 мальчика и 193 девочки — всего 387 малышей.

Напомним, самыми популярными в Белгородской области остаются привычные для россиян имена. Лидируют София и Михаил. Ещё зачастую белгородцы называют детей Александр, Артём, Матвей и Максим, Мария, Варвара, Анна, Виктория.

Лия, Тея и Аарон: белгородцы продолжают креативить при выборе имён для своих детей
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