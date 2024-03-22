Папа — гражданин Мали, мама — гаитянка: в Белгороде появилась необычная семья

Ранее в белгородском ЗАГСе назвали новые необычные имена, которые белгородцы выбирают для своих детей. В их числе Лия, Тея, Злата, Аврора и Стефания, Климентий, Аарон, Савелий и Даниэль. Добавим, что с начала весны в регионе на свет появились 194 мальчика и 193 девочки — всего 387 малышей.