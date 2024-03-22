Папа — гражданин Мали, мама — гаитянка: в Белгороде появилась необычная семья

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В Белгороде на свет появилась дочь у двух иностранцев. Рождение малышки Айше зарегистрировали в местном управлении ЗАГС.
Счастливыми родителями стали гражданка Гаити и гражданин Мали. В областном центре молодые люди смогли стать настоящей семьёй.
Ранее в белгородском ЗАГСе назвали новые необычные имена, которые белгородцы выбирают для своих детей. В их числе Лия, Тея, Злата, Аврора и Стефания, Климентий, Аарон, Савелий и Даниэль. Добавим, что с начала весны в регионе на свет появились 194 мальчика и 193 девочки — всего 387 малышей.
Напомним, самыми популярными в Белгородской области остаются привычные для россиян имена. Лидируют София и Михаил. Ещё зачастую белгородцы называют детей Александр, Артём, Матвей и Максим, Мария, Варвара, Анна, Виктория.