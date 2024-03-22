НЛО? Нечто странное заметили в небе над приграничным регионом

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В небе над Брянской областью заметили «НЛО». Жители посёлка Путевка, расположенного неподалёку от Брянска, вечером 21 марта увидели в небе неопознанный летающий объект. Один из местных жителей успел снять «НЛО» и опубликовал видео в Сети. На записи видно, что белая точка летела достаточно низко.
Вскоре тайна неопознанного летающего объекта в приграничном регионе была раскрыта. Оказалось, на кадры попала Международная комическая станция (МКС). 5 марта на неё прибыл экипаж миссии Crew-8. Сейчас там находится российский космонавт Александр Гребенкин. Также сообщается, что увидеть МКС брянцы смогут ещё несколько раз.
Напомним, в январе космический «поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью. Спутники Starlink заметили над Валуйским горокругом.