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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Космос, фото тематическое

НЛО? Нечто странное заметили в небе над приграничным регионом

22 марта 2024, 13:02
Фото: 1MI
Космос, фото тематическое

Над Брянской области заметили странный летающий объект

Накануне вечером в небе над Брянской областью появился неопознанный летающий объект. Оказалось, на кадры попала Международная комическая станция. Подробности сообщают «Брянские новости».

В небе над Брянской областью заметили «НЛО». Жители посёлка Путевка, расположенного неподалёку от Брянска, вечером 21 марта увидели в небе неопознанный летающий объект. Один из местных жителей успел снять «НЛО» и опубликовал видео в Сети. На записи видно, что белая точка летела достаточно низко.

Вскоре тайна неопознанного летающего объекта в приграничном регионе была раскрыта. Оказалось, на кадры попала Международная комическая станция (МКС). 5 марта на неё прибыл экипаж миссии Crew-8. Сейчас там находится российский космонавт Александр Гребенкин. Также сообщается, что увидеть МКС брянцы смогут ещё несколько раз.

Напомним, в январе космический «поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью. Спутники Starlink заметили над Валуйским горокругом.

Космический «поезд» Илона Маска вновь прошёл над Белгородской областью: видео
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#Общество#Россия#Мкс#Брянская область#Наталья Корявых#Космонавт#Приграничье#Нло
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