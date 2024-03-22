НЛО? Нечто странное заметили в небе над приграничным регионом

Вскоре тайна неопознанного летающего объекта в приграничном регионе была раскрыта. Оказалось, на кадры попала Международная комическая станция (МКС). 5 марта на неё прибыл экипаж миссии Crew-8. Сейчас там находится российский космонавт Александр Гребенкин. Также сообщается, что увидеть МКС брянцы смогут ещё несколько раз.