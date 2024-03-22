Мэрия Белгорода закупит 1600 пауэрбанков на 756 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В начале марта мэрия Белгорода опубликовала очередную закупку. Что будут покупать? Внешние аккумуляторы «для планшета или смартфона», т. е. пауэрбанки. 1600 штук ёмкостью не менее 10 тысяч мАч. Начальная цена контракта составила 1,4 миллиона рублей, которая «определена методом сопоставимых рыночных цен».
На «объявление» откликнулось семь потенциальных исполнителей заказа. Победителя аукциона уже выбрали. Он предложил сумму практически в два раза меньше начальной. Итого пауэрбанки закупят на 756 тысяч рублей. Исполнителем заказа стал ИП Кезин Денис Александрович, зарегистрированный в Люберцах Московской области.
А ранее стало известно, что в парке Победы появятся кормушки для уток. Пока что согласовывают документы для проведения торгов по их размещению. Проект коммерческий, поэтому для его реализации из бюджета деньги выделяться не будут.