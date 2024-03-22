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Компания «БАС» откроет обучающий центр для подготовки специалистов

Компания «БАС» откроет обучающий центр для подготовки специалистов

22 марта 2024, 10:30
Фото: пресс-служба ООО «БАС»
В компании «БАС» рассказали о планах по открытию обучающего центра подготовки кадрового состава для управления самыми востребованными типами дронов.
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Фото: пресс-служба ООО «БАС»

Центр ООО «БАС» будет первым в России образовательным учреждением, которое действует на базе компании-эксплуатанта, имеющего все необходимые ресурсы для подготовки квалифицированных кадров — собственный флот актуальных моделей дронов разного функционального назначения, квалифицированных специалистов и шоурум для проведения практических занятий, пишет newstracker.ru.

В центре планируется вести подготовку специалистов по разным направлениям. Все требуемые для осуществления образовательной деятельности по программам профобучения и дополнительного профессионального образования лицензии и сертификаты «БАС» получит в течение нескольких месяцев. Затем будет запущен процесс оформления разрешительных документов на обучение граждан по программам среднего профобразования.

По словам гендиректора ООО «БАС» Алексея Варятченко, центр начнет свою работу в этом году с подготовки специалистов по эксплуатации БАС массой до 30 килограммов. Требуемая документация для получения лицензии на ведение образовательной деятельности уже поступила в Рособрнадзор. На первом этапе центр планирует обучить с нуля 90 человек.

Как уже сообщалось Алексеем Варятченко ранее, для успешной интеграции БПЛА в воздушное пространство география деятельности компании будет расширена. Новые филиалы откроются в Татарстане, Башкортостане и Якутии, в Калужской и Томской областях. Также в этих регионах будет вестись подготовка кадров по программам столичного обучающего центра.

По заявлению Алексея Варятченко, одной из ключевых задач ООО «БАС», созданного ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, является создание необходимого кадрового ресурса для работы в сфере отечественной беспилотной авиации. Компания как эксплуатант заинтересована в получении специалистами качественной профподготовки и решении кадрового вопроса в отрасли. Поэтому будут использованы все возможности, чтобы новый обучающий центр стал флагманом по подготовке специалистов для стремительно развивающейся отрасли БАС.

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