Компания «БАС» откроет обучающий центр для подготовки специалистов

По заявлению Алексея Варятченко, одной из ключевых задач ООО «БАС», созданного ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, является создание необходимого кадрового ресурса для работы в сфере отечественной беспилотной авиации. Компания как эксплуатант заинтересована в получении специалистами качественной профподготовки и решении кадрового вопроса в отрасли. Поэтому будут использованы все возможности, чтобы новый обучающий центр стал флагманом по подготовке специалистов для стремительно развивающейся отрасли БАС.