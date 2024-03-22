Компания «БАС» откроет обучающий центр для подготовки специалистов

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Центр ООО «БАС» будет первым в России образовательным учреждением, которое действует на базе компании-эксплуатанта, имеющего все необходимые ресурсы для подготовки квалифицированных кадров — собственный флот актуальных моделей дронов разного функционального назначения, квалифицированных специалистов и шоурум для проведения практических занятий, пишет newstracker.ru.
В центре планируется вести подготовку специалистов по разным направлениям. Все требуемые для осуществления образовательной деятельности по программам профобучения и дополнительного профессионального образования лицензии и сертификаты «БАС» получит в течение нескольких месяцев. Затем будет запущен процесс оформления разрешительных документов на обучение граждан по программам среднего профобразования.
По словам гендиректора ООО «БАС» Алексея Варятченко, центр начнет свою работу в этом году с подготовки специалистов по эксплуатации БАС массой до 30 килограммов. Требуемая документация для получения лицензии на ведение образовательной деятельности уже поступила в Рособрнадзор. На первом этапе центр планирует обучить с нуля 90 человек.
Как уже сообщалось Алексеем Варятченко ранее, для успешной интеграции БПЛА в воздушное пространство география деятельности компании будет расширена. Новые филиалы откроются в Татарстане, Башкортостане и Якутии, в Калужской и Томской областях. Также в этих регионах будет вестись подготовка кадров по программам столичного обучающего центра.
По заявлению Алексея Варятченко, одной из ключевых задач ООО «БАС», созданного ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации — ГТЛК и Фондом НТИ, является создание необходимого кадрового ресурса для работы в сфере отечественной беспилотной авиации. Компания как эксплуатант заинтересована в получении специалистами качественной профподготовки и решении кадрового вопроса в отрасли. Поэтому будут использованы все возможности, чтобы новый обучающий центр стал флагманом по подготовке специалистов для стремительно развивающейся отрасли БАС.