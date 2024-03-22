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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Разрушения после обстрела

Инфраструктурный объект и с/х предприятие повреждены из-за новой атаки ВСУ

22 марта 2024, 14:25
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

ВСУ атаковали Борисовский район, есть разрушения

Противник ударил по трём сёлам. Помимо инфраструктурного объекта связи и сельхозпредприятия, пострадал частный дом. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 22 марта ударили по Борисовскому району. Атакованы три населённых пункта, есть разрушения.

В Никитском повреждён инфраструктурный объект связи. Его атаковали дроном-камикадзе.

В Цаповке несколько снарядов попали на территорию сельхозпредприятия. Повреждены корпус и коммуникации.

В Богун-Городке пострадала кровля частного дома. На село с квадрокоптера сбросили три взрывных устройства.

Утром 22 марта ВСУ также ударили по Белгороду. Погибли женщина и её собака, пострадали ещё два человека.

Гладков рассказал подробности о погибшей и раненных при обстреле Белгорода
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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Дрон-камикадзе#Инфраструктурный объект
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