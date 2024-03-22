Инфраструктурный объект и с/х предприятие повреждены из-за новой атаки ВСУ

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
ВСУ 22 марта ударили по Борисовскому району. Атакованы три населённых пункта, есть разрушения.
В Никитском повреждён инфраструктурный объект связи. Его атаковали дроном-камикадзе.
В Цаповке несколько снарядов попали на территорию сельхозпредприятия. Повреждены корпус и коммуникации.
В Богун-Городке пострадала кровля частного дома. На село с квадрокоптера сбросили три взрывных устройства.
Утром 22 марта ВСУ также ударили по Белгороду. Погибли женщина и её собака, пострадали ещё два человека.