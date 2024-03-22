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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Проценко рассказал о повреждениях перинатального центра после обстрела Белгорода

«Без паники»: главврач — о прилёте возле перинатального центра в Белгороде

22 марта 2024, 07:13
Фото: «Известия»

Проценко рассказал о повреждениях перинатального центра после обстрела Белгорода

В учреждении повреждены стёкла. Людей оперативно вывозят на другие медицинские площадки. На месте побывал корреспондент «Известий».

Утром 22 марта Белгород снова оказался под обстрелом. Один из прилётов пришёлся на территорию перинатального центра. На месте уже находятся оперативные службы. Территорию оцепили лентой.

По словам главврача областной больницы Романа Проценко, в перинатальном центре повреждены стёкла, частично — электроснабжение. Пострадавших нет. Людей эвакуируют на другие площадки.

Всё происходит в рабочем режиме. Без паники — спокойно грузим и увозим.
Роман Проценко

Напомним, во время обстрела погибла женщина. Ещё два человека ранены.

Прилёт возле перинатального центра
Видео: «Известия»
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