«Без паники»: главврач — о прилёте возле перинатального центра в Белгороде

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Утром 22 марта Белгород снова оказался под обстрелом. Один из прилётов пришёлся на территорию перинатального центра. На месте уже находятся оперативные службы. Территорию оцепили лентой.
По словам главврача областной больницы Романа Проценко, в перинатальном центре повреждены стёкла, частично — электроснабжение. Пострадавших нет. Людей эвакуируют на другие площадки.
Всё происходит в рабочем режиме. Без паники — спокойно грузим и увозим.
Роман Проценко
Напомним, во время обстрела погибла женщина. Ещё два человека ранены.