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Published Сегодня, 12:43

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Автомобиль

Белгородская область попала в топ-10 регионов с подорожавшими отечественными авто

22 марта 2024, 12:43
Фото: 1MI
Автомобиль

В Белгородской области за два года подскочили цены на отечественные машины

В период с февраля 2022 по февраль 2024 года отечественные автомобили выросли в цене на 66%. Белгородская область вошла в десятку российских регионов, где наблюдается наибольший прирост цен на такие машины, пишет RTVI со ссылкой на данные Росстата.

Белгородская область вошла в топ-10 российских регионов, где за два года наиболее существенно подорожали новые отечественные автомобили. С февраля 2022 по февраль 2024 года машины выросли в цене сразу на 66%.

По данным издания, так же подорожали авто отечественного производства в Архангельской области. На 63% выросли цены на автомобили в Брянской и Орловской областях. Остальные регионы Центрального Черноземья при этом не вошли в список субъектов, где наблюдался настолько высокий прирост цен на ВАЗ и «Москвич» в базовой комплектации.

Однако соседняя Курская область оказалась в десятке регионов, где больше всего подорожали новые иномарки. Они выросли в цене на 89%. Также добавим, что области макрорегиона не вошли в список регионов, где сильно подорожали подержанные иномарки.

Ранее сообщалось, какие машины с пробегом и за сколько предпочитают белгородцы. Самой популярной моделью среди подержанных автомобилей стала Hyundai Solaris. Также жители региона зачастую выбирают Renault Duster и Volkswagen Polo.

Какие машины с пробегом и за сколько предпочитают белгородцы
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#Белгородская область#Курская область#Авто#Цены#Новости Белгорода#Росстат#Белгород#Наталья Корявых#Иномарки#Отечественное авто
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