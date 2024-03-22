Белгородская область попала в топ-10 регионов с подорожавшими отечественными авто

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Белгородская область вошла в топ-10 российских регионов, где за два года наиболее существенно подорожали новые отечественные автомобили. С февраля 2022 по февраль 2024 года машины выросли в цене сразу на 66%.
По данным издания, так же подорожали авто отечественного производства в Архангельской области. На 63% выросли цены на автомобили в Брянской и Орловской областях. Остальные регионы Центрального Черноземья при этом не вошли в список субъектов, где наблюдался настолько высокий прирост цен на ВАЗ и «Москвич» в базовой комплектации.
Однако соседняя Курская область оказалась в десятке регионов, где больше всего подорожали новые иномарки. Они выросли в цене на 89%. Также добавим, что области макрорегиона не вошли в список регионов, где сильно подорожали подержанные иномарки.
Ранее сообщалось, какие машины с пробегом и за сколько предпочитают белгородцы. Самой популярной моделью среди подержанных автомобилей стала Hyundai Solaris. Также жители региона зачастую выбирают Renault Duster и Volkswagen Polo.