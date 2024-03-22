Белгородская область попала в топ-10 регионов с подорожавшими отечественными авто

По данным издания, так же подорожали авто отечественного производства в Архангельской области. На 63% выросли цены на автомобили в Брянской и Орловской областях. Остальные регионы Центрального Черноземья при этом не вошли в список субъектов, где наблюдался настолько высокий прирост цен на ВАЗ и «Москвич» в базовой комплектации.