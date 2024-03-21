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В мэрии ответили, положены ли белгородцам выплаты за съём жилья в другом городе

В мэрии ответили, положены ли белгородцам выплаты за съём жилья в другом городе

21 марта 2024, 14:47
Фото: 1MI
Соответствующий вопрос от местной жительницы появился в Сети. В администрации заявили, что в настоящий момент такой вид материальной поддержки не предусмотрен.

Местная жительница Леся под постом губернатора в соцсети спросила о компенсациях жителям Белгорода за аренду квартиры в других городах.

«Есть возможность рассмотреть оплату за съёмную квартиру в другом городе? Хотелось бы с детьми и мамой уехать из Белгорода», — написала горожанка.

На вопрос ответила администрация города. Представители мэрии сообщили, что в настоящий момент такой вид материальной поддержки не предусмотрен. Для получения консультаций о мерах соцподдержки девушке посоветовали обратиться в профильное подразделение мэрии.

Отметим, что вопрос о компенсациях за аренду жилья в другом городе белгородцы сейчас задают в социальных сетях довольно часто.

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#Общество#Новости Белгорода#Компенсация#Аренда жилья#Белгород#Алина Харина
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