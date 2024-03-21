В мэрии ответили, положены ли белгородцам выплаты за съём жилья в другом городе

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Местная жительница Леся под постом губернатора в соцсети спросила о компенсациях жителям Белгорода за аренду квартиры в других городах.
«Есть возможность рассмотреть оплату за съёмную квартиру в другом городе? Хотелось бы с детьми и мамой уехать из Белгорода», — написала горожанка.
На вопрос ответила администрация города. Представители мэрии сообщили, что в настоящий момент такой вид материальной поддержки не предусмотрен. Для получения консультаций о мерах соцподдержки девушке посоветовали обратиться в профильное подразделение мэрии.
Отметим, что вопрос о компенсациях за аренду жилья в другом городе белгородцы сейчас задают в социальных сетях довольно часто.