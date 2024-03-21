Стать владельцем: стали известны подробности иска ПАО «Северсталь» к районам и ЯГОКу

Истец попросил признать за ним право собственности на подъездной железнодорожный путь необщего пользования от станции Беленихино Юго-Восточной железной дороги до Яковлевского рудника. Протяжённость участника составляет 27 153 м. Путь находится в Яковлевском округе, Прохоровском и Ивнянском районах.