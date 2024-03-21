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«Северсталь» хочет стать владельцем участка ж/д дороги под Белгородом

Стать владельцем: стали известны подробности иска ПАО «Северсталь» к районам и ЯГОКу

21 марта 2024, 12:48
Фото: 1MI

«Северсталь» хочет стать владельцем участка ж/д дороги под Белгородом

Ранее стало известно, что ПАО «Северсталь» обратилось в суд. Ответчиками выступили три районные администрации и «Яковлевский горно-обогатительный комбинат». В материалах дела появились подробности.

ПАО «Северсталь» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Прохоровскому, Ивнянскому районам и Яковлевскому округу. Также ответчиком выступил «Яковлевский горно-обогатительный комбинат».

Истец попросил признать за ним право собственности на подъездной железнодорожный путь необщего пользования от станции Беленихино Юго-Восточной железной дороги до Яковлевского рудника. Протяжённость участника составляет 27 153 м. Путь находится в Яковлевском округе, Прохоровском и Ивнянском районах.

Суд иск принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 22 апреля.

Напомним, ранее в пресс-службе Яковлевского ГОКа Бел.Ру сообщили, что ПАО «Северсталь» подало иск для устранения имеющиеся неточности в государственном кадастровом учёте объектов недвижимости.

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#Белгородская область#Прохоровский район#Ивнянский район#Арбитражный суд#Яковлевский рудник#Белгород#Кристина Семенчук#Иск#Собственность#Процесс#Яковлевский округ
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