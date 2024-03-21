Стать владельцем: стали известны подробности иска ПАО «Северсталь» к районам и ЯГОКу

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
ПАО «Северсталь» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Прохоровскому, Ивнянскому районам и Яковлевскому округу. Также ответчиком выступил «Яковлевский горно-обогатительный комбинат».
Истец попросил признать за ним право собственности на подъездной железнодорожный путь необщего пользования от станции Беленихино Юго-Восточной железной дороги до Яковлевского рудника. Протяжённость участника составляет 27 153 м. Путь находится в Яковлевском округе, Прохоровском и Ивнянском районах.
Суд иск принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 22 апреля.
Напомним, ранее в пресс-службе Яковлевского ГОКа Бел.Ру сообщили, что ПАО «Северсталь» подало иск для устранения имеющиеся неточности в государственном кадастровом учёте объектов недвижимости.