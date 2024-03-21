Споры компаний продолжаются: что стало с долями Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье»

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
11 декабря «Русагро» через суд добилось ареста долей Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой в ООО «Агро-Белогорье». Распоряжаться ими, получается, тоже нельзя. Судебным решением «поделились» и с региональным УФНС.
Однако Владимир Зотов и Лариса Ковалёва подали апелляционную жалобу об отмене этих ограничений. 18 марта опубликовали постановление. В итоге Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд аннулировал запрет на использование ими долей. Обжаловать постановление суда можно будет в течение месяца.
Ранее представители компании «Русагро» не явились на запланированное ими же собрание, на котором планировали обсудить в том числе вопрос смещения Ларисы Ковалёвой с должности генерального директора «Агро-Белогорья».
По информации от представителей «Русагро» для Бел.Ру, Ковалёва нарушила правила проведения собрания. «Русагро» подало в суд. Редакция Бел.Ру обратились с официальным запросом и к «Агро-Белогорью». Ответ от компании был таков: нарушений не было.