Споры компаний продолжаются: что стало с долями Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье»

Однако Владимир Зотов и Лариса Ковалёва подали апелляционную жалобу об отмене этих ограничений. 18 марта опубликовали постановление. В итоге Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд аннулировал запрет на использование ими долей. Обжаловать постановление суда можно будет в течение месяца.