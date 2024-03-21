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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Зотов и Ковалёва добились снятия ареста с их долей в «Агро-Белогорье»

Споры компаний продолжаются: что стало с долями Зотова и Ковалёвой в «Агро-Белогорье»

21 марта 2024, 13:35
Фото: 1MI

Зотов и Ковалёва добились снятия ареста с их долей в «Агро-Белогорье»

Ранее суд арестовал доли Зотова и Ковалёвой в компании «Агро-Белогорье» по иску «Русагро». 18 марта стало известно, что воронежский апелляционный суд отменил запрет на использование долей.
Сюжет
Суд

11 декабря «Русагро» через суд добилось ареста долей Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой в ООО «Агро-Белогорье». Распоряжаться ими, получается, тоже нельзя. Судебным решением «поделились» и с региональным УФНС.

Однако Владимир Зотов и Лариса Ковалёва подали апелляционную жалобу об отмене этих ограничений. 18 марта опубликовали постановление. В итоге Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд аннулировал запрет на использование ими долей. Обжаловать постановление суда можно будет в течение месяца.

Ранее представители компании «Русагро» не явились на запланированное ими же собрание, на котором планировали обсудить в том числе вопрос смещения Ларисы Ковалёвой с должности генерального директора «Агро-Белогорья».

По информации от представителей «Русагро» для Бел.Ру, Ковалёва нарушила правила проведения собрания. «Русагро» подало в суд. Редакция Бел.Ру обратились с официальным запросом и к «Агро-Белогорью». Ответ от компании был таков: нарушений не было.

«Агро-Белогорье»: правила проведения собраний участников не менялись
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