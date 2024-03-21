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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

парк Маршалково

Парк под Белгородом обошёл более чем 400 конкурентов на всероссийском конкурсе

21 марта 2024, 13:05
Фото: страница Олега Медведева в соцсети
парк Маршалково

Парк под Белгородом стал лауреатом Всероссийской премии

Речь идёт о парке Маршалково в Яковлевском горокруге. На премию было подано 462 заявки, белгородский парк стал финалистом в номинации «Парк года. Малые города 5-25 тыс.», сообщил глава округа Олег Медведев.

Парк Маршалково стал лауреатом первой премии «Парки России». Общественное пространство оказалось в финалистах в номинации «Парк года. Малые города 5-25 тыс.».

На участие в премии было подано 462 заявки из разных городов России.

Премия «Парки России» — это совместный проект Минстроя и Министерства ЖКХ, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Ассоциации развития местного самоуправления.

Ранее стало известно, что парк в Строителе планируют благоустроить. На работы готовы потратить больше 111 млн рублей. На территории уложат плитку, посеют газоны, установят детский игровой комплекс, а также озеленят территорию.

На благоустройство парка Маршалково под Белгородом потратят 111 млн рублей
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