Парк под Белгородом обошёл более чем 400 конкурентов на всероссийском конкурсе

Парк под Белгородом стал лауреатом Всероссийской премии

Речь идёт о парке Маршалково в Яковлевском горокруге. На премию было подано 462 заявки, белгородский парк стал финалистом в номинации «Парк года. Малые города 5-25 тыс.», сообщил глава округа Олег Медведев.