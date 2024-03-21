Парк под Белгородом обошёл более чем 400 конкурентов на всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Парк Маршалково стал лауреатом первой премии «Парки России». Общественное пространство оказалось в финалистах в номинации «Парк года. Малые города 5-25 тыс.».
На участие в премии было подано 462 заявки из разных городов России.
Премия «Парки России» — это совместный проект Минстроя и Министерства ЖКХ, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Ассоциации развития местного самоуправления.
Ранее стало известно, что парк в Строителе планируют благоустроить. На работы готовы потратить больше 111 млн рублей. На территории уложат плитку, посеют газоны, установят детский игровой комплекс, а также озеленят территорию.