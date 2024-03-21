Места есть, но мало: в какие города белгородцы могут уехать на поезде

При этом белгородцы могут ехать не в столицу, а выйти раньше. Например, в Курске. «Ласточка» домчит белгородцев из областного центра в Курск за 1 час 46 минут. Стоимость сидячего места стартует от 961 рубля. Если же выбрать бизнес-класс, то стоимость будет начинаться от 3836 рублей. Есть вариант и подешевле. К примеру, стоимость сидячего места в поезде №120В стартует от 519 рублей. Время в пути — 2 часа 24 минуты. Из областного центра состав выдвигается в 09:39 и прибывает в Курск в 12:02.