Места есть, но мало: в какие города белгородцы могут уехать на поезде

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Разумеется, самым популярным направлением среди жителей областного центра являются поезда в столицу. На ближайшую субботу есть места в трёх поездах. Один из них отправляется из Белгорода в 14:40 и прибывает в Москву в 06:08. В данном составе осталось восемь плацкартных мест. Стоимость стартует от 2000 рублей. Время в пути — 15 часов 28 минут.
Также есть места (плацкартные и СВ) на поезд «Белогорье». Он отправляется из Белгорода в 22:05 и прибывает в Москву в 08:03. Время в пути — почти 10 часов. Стоимость билетов в плацкартных вагонах начинается от 2000 рублей, а в СВ — от 15 336 рублей.
Ещё один поезд, на который осталось несколько свободных билетов, №100 В. Состав отправляется из областного центра в 22:45 и прибывает в столицу на следующий день в 09:02. В плацкартном вагоне осталось одно место — 2067 рублей. И одно свободное место есть в купе. Стоимость билета — 4402 рубля. В пути поезд 10 часов 17 минут.
А вот в Санкт-Петербург на 23 марта нет ни прямых поездов из Белгорода, ни с пересадками.
Не получится белгородцам уехать и в Новосибирск. На 23 марта в поезде №124В нет свободных мест. Также нет и рейсов с пересадками.
При этом белгородцы могут ехать не в столицу, а выйти раньше. Например, в Курске. «Ласточка» домчит белгородцев из областного центра в Курск за 1 час 46 минут. Стоимость сидячего места стартует от 961 рубля. Если же выбрать бизнес-класс, то стоимость будет начинаться от 3836 рублей. Есть вариант и подешевле. К примеру, стоимость сидячего места в поезде №120В стартует от 519 рублей. Время в пути — 2 часа 24 минуты. Из областного центра состав выдвигается в 09:39 и прибывает в Курск в 12:02.
Свободные места есть и на поезда, которые следуют из Белгорода в Воронеж. К примеру, на проходящий поезд №124В (который следует до Новосибирска) есть более 100 свободных мест в плацкартных вагонах. Стоимость стартует от 1200 рублей. Поезд из областного центра отправляется в 10:00 и прибывает в Воронеж в 16:37. Время в пути — 6 часов 37 минут. В этом же составе есть свободные купейные места. Стоимость стартует от 2000 рублей.
Также 23 марта в Воронеж отправляются ещё два поезда. Один — в 06:57 и прибывает в Воронеж в 11:07, а второй — в 18:17. Прибытие в 22:15. Однако на эти два состава билеты можно купить в кассах или мобильном приложении «РЖД».
Есть свободные места и на восемь поездов до Тулы. Их конечная станция — Москва. Самые дешёвые — сидячие места в двух поездах. Один отправляется из Белгорода в 16:32 и прибывает в Тулу в 21:45, а второй отправляется в 17:15, а прибывает в 23:03. Время в пути — чуть более пяти часов. Стоимость одного места стартует от 900 рублей.
Немного дольше в пути, но есть плацкартные места в поезде №100В (конечная — Москва). От Белгорода до Тулы он едет 7 часов 3 минуты. Отправление в 22:45, а прибытие — в 05:48. Стоимость билета стартует от 1600 рублей. Есть и свободные места в купе. За один билет придётся отдать от 3500 рублей.
Доехать белгородцы могут и до Липецка. Однако, например, на 23 марта прямых поездов нет. При желании можно добраться с пересадками. Время в пути займёт порядка 15 часов. Изначально из Белгорода поезд довезёт пассажиров до Воронежа, а потом — до Липецка. Однако билеты на данный состав можно купить в кассах или мобильном приложении.
А вот до Тамбова прямой состав курсирует. Это поезд №124В. Он отправляется из Белгорода в 10:00 и прибывает в Тамбов в 22:31. Стоимость билета в плацкартном вагоне стартует от 1700 рублей, а в купейном — от 2900 рублей.
Доехать из Белгорода также можно до Пензы. Однако на 23 марта остался только один билет в плацкартном вагоне. Его стоимость — 2496 рублей. Можно рассмотреть и другие даты для отъезда. В целом состав из областного центра отправляется в 10:00 и прибывает в Пензу в 05:29. Время в пути составляет более 19 часов.
До Твери белгородцы могут доехать на трёх поездах. Однако на 23 марта свободных мест нет. В целом поездка займёт от 10 часов.
Также жители региона могут купить билеты на поезда, которые проходят через Россошь. Особенно это касается тех, кто хочет уехать на юг страны. К примеру, на 23 марта из Россоши есть свободные места на поезд до Анапы. Он отправляется в 20:26 и прибывает в 08:05. Время в пути — 11 часов 39 минут. Стоимость билета в плацкартном вагоне стартует от 3200 рублей, а в купейном — от 18 тысяч рублей.
А ещё из Россоши можно уехать, например, в Краснодар. Стоимость в плацкартных вагонах стартует от 1900 рублей, в купейных — от 2800 рублей, а в СВ — от 9000 рублей.