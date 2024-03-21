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Updated Сегодня, 14:26

В Брянской области зарегистрировали вспышки вирусного гепатита А

Из-за вспышки гепатита А закрыли школы в приграничье

21 марта 2024, 14:26
Фото: 1MI

В Брянской области зарегистрировали вспышки вирусного гепатита А

Заразились взрослые и дети. В целях безопасности школы перевели на дистанционный режим. Сколько продлится карантин, пока неизвестно, пишут «Брянские новости».

Из-за вспышки вирусного гепатита А закрылись школы в Новозыбкове. Зарегистрировано несколько случаев заболевания: заразились и дети, и взрослые.

Школы в целях безопасности переведены на дистанционное обучение. Сколько времени займёт карантин, пока неясно, пишет издание.

Источник заражения ещё не выявлен. Им могут быть вода или еда. Ещё одним источником может стать внутрисемейное заражение.

Напомним, что у другого соседа белгородцев по приграничью — в Курской области — ранее выявили вспышку кори. В Белгородской области в январе и феврале тоже зарегистрировали несколько заболевших. При этом регион попал в список субъектов РФ, где наблюдался дефицит вакцин от кори.

Случаи единичные, но они есть: сколько белгородцев с начала года подхватили корь?
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#Общество#Белгородская область#Курская область#Карантин#Школа#Брянская область#Гепатит#Гепатит А
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