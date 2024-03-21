Из-за вспышки гепатита А закрыли школы в приграничье

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Из-за вспышки вирусного гепатита А закрылись школы в Новозыбкове. Зарегистрировано несколько случаев заболевания: заразились и дети, и взрослые.
Школы в целях безопасности переведены на дистанционное обучение. Сколько времени займёт карантин, пока неясно, пишет издание.
Источник заражения ещё не выявлен. Им могут быть вода или еда. Ещё одним источником может стать внутрисемейное заражение.
Напомним, что у другого соседа белгородцев по приграничью — в Курской области — ранее выявили вспышку кори. В Белгородской области в январе и феврале тоже зарегистрировали несколько заболевших. При этом регион попал в список субъектов РФ, где наблюдался дефицит вакцин от кори.