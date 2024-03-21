Из-за вспышки гепатита А закрыли школы в приграничье

Напомним, что у другого соседа белгородцев по приграничью — в Курской области — ранее выявили вспышку кори. В Белгородской области в январе и феврале тоже зарегистрировали несколько заболевших. При этом регион попал в список субъектов РФ, где наблюдался дефицит вакцин от кори.