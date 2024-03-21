ФОМС: В 14 регионах РФ будут использовать цифровые медпрофили

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:55
Он отметил, что в этом году в 14 пилотных субъектах стартует процесс апробации и внедрения цифрового медицинского профиля. Информационные процессы будут перемещены на единую технологическую площадку, что позволит повысить эффективность учета данных, качество и доступность медицинской помощи. По итогу эксперимента предполагается принять решение о масштабировании проекта на всю Россию, пишет rg.ru.
На первом этапе предусмотрено налаживание взаимодействия между медицинскими организациями, органами управления здравоохранением субъектов, страховыми медицинскими организациями и фондом ОМС. Ожидается, что это обеспечит более эффективный контроль и экспертизу качества медицинской помощи, сопровождение граждан страховыми медицинскими представителями, принятие управленческих решений на основе данных. Подсистема даст медикам возможность оценки рисков возникновения заболеваний у конкретных граждан, определения необходимых мер помощи или профилактики.
Медицинская организация соберет информацию обо всех пациентах, которым понадобится первоочередное наблюдение, а орган управления здравоохранением субъекта сможет контролировать организацию этой деятельности. Это должно в свою очередь, помочь Федеральному фонду ОМС с более корректным планированием объемов медицинской помощи исходя из структуры заболеваемости в регионе.
Также Баланин отметил, что работа системы обязательного медицинского страхования нацелена на сбережение здоровья и качества жизни, поэтому профилактическое направление по-прежнему остается приоритетным.
С этого года диспансеризация будет проводиться на рабочем месте, что установлено приказом Минздрава России. Современные передвижные комплексы имеются у многих медицинских организаций. Они располагают необходимым оборудованием для проведения обследований, включая аппараты для ЭКГ, УЗИ, маммограмы.
Также с этого года страховая медицинская организация и медорганизация, которая проводит диспансеризацию на отдаленных территориях, должны информировать жителей о месте и времени проведения через СМИ, через актив района или разместить объявления в населенном пункте.
Стоит отметить, что в прошлом году профилактические мероприятия прошли 82,8 миллиона человек. Выяснилось, что 26% не имеют хронических неинфекционных заболеваний, однако вероятны риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Также Илья Баланин отметил, что профилактические осмотры и своевременно оказанная медицинская помощь на 0,6% снизили смертность от онкологических заболеваний и на 3,2% — сердечно-сосудистых заболеваний.