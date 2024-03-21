ФОМС: В 14 регионах РФ будут использовать цифровые медпрофили

Он отметил, что в этом году в 14 пилотных субъектах стартует процесс апробации и внедрения цифрового медицинского профиля. Информационные процессы будут перемещены на единую технологическую площадку, что позволит повысить эффективность учета данных, качество и доступность медицинской помощи. По итогу эксперимента предполагается принять решение о масштабировании проекта на всю Россию, пишет rg.ru.