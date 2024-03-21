Эксперт рассказал, что нужно учитывать при переводе денег застройщику на эскроу-счета

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Как пишет издание, в 2024 году впервые случилось так, что застройщик, который имел эскроу-счета, объявил себя банкротом. Некоторые думают, что в этом нет ничего страшного и можно вернуть все вложенные деньги, однако всё не так просто.
Предприниматель, резидент Сколково и владелец компании Smarent Виктор Зубик рассказал на канале «Smarent Pro недвижимость», что банкрот ООО «Севен санс недвижимость МСК» продавал квартиры в столице всего за 150 тыс. рублей за «квадрат», в то время когда другие застройщики продавали за 200-250 тыс. рублей. На эскроу-счета застройщик предлагал людям перечислять 45 тыс., а остальные 100 тыс.— на его расчётный счёт. Эксперт отмечает, что при небольших средствах на эскроу банки не захотят достраивать такие дома. Людям вернут 45 тыс. за квадратный метр.
По словам специалиста, при вложении в строящийся дом необходимо учитывать три фактора: надёжность девелопера, качественный проект, хорошая локация.
В свою очередь в Мосгосстройнадзоре заявили, что банкротство компании никак не скажется на дольщиках, так как организация не была участником долевого строительства.