Эксперт рассказал, что нужно учитывать при переводе денег застройщику на эскроу-счета

Предприниматель, резидент Сколково и владелец компании Smarent Виктор Зубик рассказал на канале «Smarent Pro недвижимость», что банкрот ООО «Севен санс недвижимость МСК» продавал квартиры в столице всего за 150 тыс. рублей за «квадрат», в то время когда другие застройщики продавали за 200-250 тыс. рублей. На эскроу-счета застройщик предлагал людям перечислять 45 тыс., а остальные 100 тыс.— на его расчётный счёт. Эксперт отмечает, что при небольших средствах на эскроу банки не захотят достраивать такие дома. Людям вернут 45 тыс. за квадратный метр.